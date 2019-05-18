İş makinesinin şarampole yuvarlanma anı kamerada

Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA)- ELAZIĞ'da inşaatta çalışırken kontrolden çıkan iş makinesi şarampole yuvarlandı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada sürücü hafif yaralandı.

Olay, Gülmez Tepesi'nde meydana geldi. Tepede yapılan binanın inşaatında çalışan iş makinesi, bir anda kontrolden çıktı. Sürücünün kontrolünü sağlayamadığı makine, şarampole yuvarlandı. İsmi öğrenilemeyen sürücü, devrilen iş makinesinden yaralı olarak çıktı. Hafif yaralanan sürücü, çevredekilerin yardımıyla çağrılan araçla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

