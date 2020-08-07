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İş makinesiyle uçuruma yuvarlanan operatör hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2020 14:03 | Son Güncelleme

Adana'nın Kozan ilçesinde özel bir şirkette iş makinesi operatörü olarak çalışan Rıfat Aydoğdu (30), orman yolu açarken kullandığı ekskavatör uçuruma devrildi. Aydoğdu, yaklaşık 30 metrelik uçuruma düşen iş makinesinin altında kalarak yaşamını yitirdi.

İş makinesiyle uçuruma yuvarlanan operatör hayatını kaybetti

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Akçalıuşağı Mahallesi Kertil mevkisinde meydana geldi. Özel bir şirkette çalışan iş makinesi operatörü Rıfat Aydoğdu (30) iddiaya göre dün orman yolu açtığı sırada kullandığı ekskavatörü yolun alt kısmına kaydırdı. Bugün sabah saatlerinde kayan iş makinesini, tekrar çalışma yapılan yola çıkarmak isteyen Aydoğdu, ekskavatör ile yaklaşık 30 metrelik uçuruma düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince iş makinesinin altında kalan genç operatörün yaşamını yitirdiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Aydoğdu’nun cenazesi Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi için Cenaze Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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KURTULMAK İSTERKEN ALTINDA KALDI

Kozan Orman İşletme Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Özel bir şirketin ihale ile aldıkları orman yol yapım çalışmasında kaza olmuştur. İlgili firma çalışanı olan ve 07/08/2020 tarihinde iş kazası ile vefat eden şahıs, edinilen bilgiye göre bir gün önce yapmış olduğu yoldan çalışma yapacağı yere giderken kullanmış olduğu ekskavatörü yolun alt kısmına kaydırmıştır. İş sahiplerine bilgi verilmiş ve kurtarıcı ikinci bir iş makinesi talep edilmiştir. Ancak ertesi gün operatör iş makinasını kendi imkanlarıyla çıkarabileceğini söyleyerek kurtarıcı ikinci makinayı beklememiş ve makinayı kurtarmaya çalışırken kaydırmış, kayan makinadan atlamak isterken makinanın altında kalarak vefat etmiştir" ifadelerine yer verildi.

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DHA

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