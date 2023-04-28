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İş yerinde tartışma kanlı bitti! Silahla başından vuruldu

28.04.2023 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’da iş yerindeki tartışmada kan aktı. Mobilya ustası Ali Uçak (20), çalıştığı iş yerinde çıkan tartışmada tabancayla başından vuruldu. Yaralanan Uçak, hastaneye kaldırılırken, polis şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. İşte detaylar...

İş yerinde tartışma kanlı bitti! Silahla başından vuruldu

Kan donduran olay, sabah saatlerinde Büyük Bölcek Mahallesi 2416 Sokak’ta 3 katlı binanın giriş katındaki döşeme imalatı yapılan bir iş yerinde meydana geldi. Ali Uçak, çalıştığı iş yerinde yalnız başınayken yanına gelen kişi veya kişilerce aralarında çıkan tartışmada tabancayla başından vuruldu.

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Yaralanan Uçak, kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Uçak'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aksaray silahlı kavga

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