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İş yerinden 6 milyon liralık hırsızlık! Kamera görüntüleri ele verdi

19.05.2023 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üsküdar'da bir iş yerinden 6 milyon liralık hırsızlık yapıldı. Girdikleri iş yeri kasasında bulunan 250 bin dolar ile 1 milyon lira değerinde ziynet eşyasını çaldığı iddia edilen 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin olaydan sonra bir minibüse binerek kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İşte detaylar...

İş yerinden 6 milyon liralık hırsızlık! Kamera görüntüleri ele verdi

Üsküdar'da bulunan iş yerinden 7 Mayıs Pazar günü hırsızlık yapılığını söyleyen S.R.A., kasada bulunan para ve ziynet eşyalarının çalındığı şikayetiyle polise başvurdu. Şikâyet üzerine çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kasada bulunan 250 bin dolar para ile 1 milyon lira değerinde ziynet eşyasının çalındığını tespit etti.

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Çevrede inceleme yapan ekipler, şüphelilerin olaydan sonra bir minibüse binerek kaçtıkları anların güvenlik kameralarına ulaştı. Görüntülerde yol kenarına yanaşan bir minibüse, 3 kişinin aceleyle bindiği görüldü. Bu ipucunu değerlendiren polis ekipleri, kimliklerini tespit ettiği 4 şüpheliyi Üsküdar ve Çekmeköy'de düzenledikleri operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.

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Şüpheliler İsa Ç. (43), Musa Ç. (37), R.Ç. (37) ve Y.D. (43) sorgulanmak üzere Hırsızlık Büro Amirliğine getirildi. Suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden İsa Ç. ve Musa Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilirken R.Ç. ve Y.D. serbest bırakıldı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Üsküdar hırsızlık

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