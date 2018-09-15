İş yerinden kedi kafesi hırsızlığı güvenlik kamerasında

Trabzon'da bir iş yerinden kedi kafesi çalınması, güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Ortahisar ilçesi Uzun Sokağı'ndaki bir handa bulunan iş yerini kapatarak evine giden Levent Sesli, sabah geldiğinde kapıda duran kedi kafeslerinden birinin olmadığını fark etti.

Güvenlik kameralarını izleyen Sesli, iş yerini kapattıktan sonra gelen bir kadının, dükkanın önünde duran kafeslerden birini alarak uzaklaştığını görünce durumu polise bildirdi.

Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sesli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kameraları izleyince çok şaşırdığını söyledi.

Kadın zanlının, kedi taşıma kafesini alıp gittiğini belirten Sesli, "Görüntüleri polise verdim. Ekipler çalışma başlattı. Bulunur inşallah. En çok 30-40 yaş arasında bir bayanın almasına şaşırdım. Önce çocuk diye düşünmüştüm." dedi.

