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İşten çıkarma yasağı bitti mi? İşten çıkarma yasağı ne zaman biter?

14.04.2021 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk olarak geçtiğimiz senenin Nisan ayında ilan edilen işten çıkarma yasağı bir kez daha uzatılmıştı. Vatandaşlar koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla uygulanan işten çıkarma yasağının bitip bitmediğini merak edip araştırıyor. Peki işçi çıkarma yasağı bitti mi? İşçi çıkarma yasağı ne zaman biter? İşte yanıtı...

İşten çıkarma yasağı bitti mi? İşten çıkarma yasağı ne zaman biter?

Geçtiğimiz senenin Nisan ayında uygulanmaya başlanan işten çıkarma yasağı bir kez daha uzatılmıştı. Koronavirüs sürecinde vatandaşlar işten çıkarma yasağının bitip bitmediğini merak edip sorgulamaya başladı. Peki işçi çıkarma yasağı bitti mi? İşçi çıkarma yasağı ne zaman biter?

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI BİTTİ Mİ? İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTER?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Twitter hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımda, "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlerimize devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Kısıtı'nı 2 ay süreyle uzatıyoruz." ifadesini kullandı. Yani işten çıkarma yasağı 17 Mart tarihinden itibaren 2 ay daha uzatıldı.

SGK İŞTEN ÇIKARMA YASAĞIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

SGK'dan yapılan açıklamada, Covid-19 salgınının istihdam üzerindeki olumsuz etkilerinden çalışanları korumak için 16 Nisan 2020 tarihinden itibaren fesih kısıtı uygulamasının getirildiği, İş Kanunu'nda yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerin fesih kısıtı uygulamasının istisnaları arasında sayıldığı söylendi.

Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerin görevin kasten ve sürekli ihmali, mazeretsiz işe gelmemek gibi maddelerin yanı sıra küfür, hırsızlık, cinsel taciz, uyuşturucu madde kullanmak gibi durumları da içerdiği aktarılan açıklamada, bu hallerin tamamında iş akdinin feshi durumunda işten ayrılış işlemlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimlerinin 29 no'lu kod üzerinden yapıldığı ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)

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