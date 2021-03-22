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İşe girme vaadiyle kandırıldı! 158 bin dolarlık icrayı görünce hayatının şokunu yaşadı

22.03.2021 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da çiftçilik yapan Aydın Öztürk, 15 yıllık arkadaşı G.Y. ve M.T. tarafından kamu kurumunda iş bulma vaadiyle imzalatılan sahte form sonrası, evine gönderilen 158 bin dolar borca karşılık başlatılan icra takibiyle hayatının şokunu yaşadı. Öztürk, “Kendi halinde küçük bir çiftçiyim. Ailemle domates yetiştiriyorum. 158 bin doları bu yaşıma kadar görmedim" dedi.

İşe girme vaadiyle kandırıldı! 158 bin dolarlık icrayı görünce hayatının şokunu yaşadı

Olay, iki ay önce Aksu ilçesinde meydana geldi. Çiftçilik yapan Aydın Öztürk, iddiaya göre ağabeyinin asker arkadaşı olan ve 15 yıldır tanıdığı G.Y.'nin 'Devletin üst kademelerinde tanıdıklarım var. Seni koruma olarak kamu kurumunda işe sokacağım' teklifini kabul etti. Bir hafta sonra G.Y. Öztürk'ü arayarak, 'Hakimler, savcılar seni görmek istiyorlar' diyerek tekrar buluşmaya çağırdı.

KAĞIDA İMZA ATTIRILDI

Bir süre sonra kendisiyle tanışmak isteyen birinin söylenmesi üzerine Öztürk ve G.Y. Denizli'ye gitti. Burada işe girişini halledeceğini söyledikleri M.T. ile tanıştı. G.Y. ise işe giriş belgelerinin geldiğini söyleyerek, Öztürk'e bir evrak gösterdi ve bu kağıda imza attırdı. Bir süre sonra ise M.T. ve G.Y. Öztürk'ten işe giriş için 'evrak parası' adı altında 30 bin lira aldı.

158 BİN DOLARLIK İCRA DOSYASINI GÖRÜNCE HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Uzun süre ikiliden haber alamayan Öztürk, bir gün evine icra gelince büyük şok yaşadı. Öztürk, imzasının bulunduğu 158 bin dolarlık senedin icra dosyasına baktığında, kendi imzasını ve eşine adına da uydurulmuş bir imza atıldığını görünce dolandırıldığını anladı. Öztürk, bunun üzerine avukatı aracılığıyla şüpheli kişiler hakkında şikayetçi oldu. Ancak şüpheli kişiler hakkında takipsizlik kararı verildi. Öztürk ise dosyanın tekrar incelenmesini istiyor.

Ağabeyinin 15 yıllık arkadaşı olduğu için güvenini kazandığını söyleyen Aydın Öztürk, “G.Y. beni özel bir koruma şirketinde işe sokmak için gerekli evrakı imzalattı. Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma'nın amblemlerinin olduğu kağıda bana imza attırdı. Bir süre sonra bu işin sahtekarlık ve dolandırıcılık olduğunu öğrendim. İmza attığım evrakla beni 158 bin dolar borçlandırmışlar. Gerekli makamlara suç duyurusunda bulundum" dedi.

TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

Evine icra gelince büyük şok yaşadığını belirten Öztürk, “Beni dolandıran kişi bana 'Savcı, hakim ablam ve eniştem var. İçişleri Bakanlığı'nda tanıdığım isimler var' diyerek beni başka isimlerle tanıştırdı. İşe girmem için dosya masrafı diye benden 30 bin lira aldılar. 8-10 bin lira maaş alacağımı söyleyerek beni kandırdılar. Şikayetçi oldum ama takipsizlik kararı verildi. Ben bu dosyanın tekrar incelenmesini istiyorum" diye konuştu.

Yüksek meblağdaki borcu ödeyemeyeceğini söyleyen Öztürk, “Benim evime icrayla girmek istediler ben de evime almadım. 158 bin doları görünce şoka uğradım. Ben çiftçiyim. 158 bin dolar parayı bu yaşıma kadar görmedim. Kendi halinde küçük bir çiftçiyim. Fazla parayla, pulla işimiz olmaz. Ailemle domates yetiştiriyorum. Beni dolandıran şahıslar ağabeyimin asker arkadaşı. 15 yıldır evimize geldi, birlikte yedik, oturduk. Neden beni bu duruma düşürdü anlamadım" dedi.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
antalya dolandırıcılık

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