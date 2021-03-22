İşe girme vaadiyle kandırıldı! 158 bin dolarlık icrayı görünce hayatının şokunu yaşadı

Olay, iki ay önce Aksu ilçesinde meydana geldi. Çiftçilik yapan Aydın Öztürk, iddiaya göre ağabeyinin asker arkadaşı olan ve 15 yıldır tanıdığı G.Y.'nin 'Devletin üst kademelerinde tanıdıklarım var. Seni koruma olarak kamu kurumunda işe sokacağım' teklifini kabul etti. Bir hafta sonra G.Y. Öztürk'ü arayarak, 'Hakimler, savcılar seni görmek istiyorlar' diyerek tekrar buluşmaya çağırdı.

KAĞIDA İMZA ATTIRILDI

Bir süre sonra kendisiyle tanışmak isteyen birinin söylenmesi üzerine Öztürk ve G.Y. Denizli'ye gitti. Burada işe girişini halledeceğini söyledikleri M.T. ile tanıştı. G.Y. ise işe giriş belgelerinin geldiğini söyleyerek, Öztürk'e bir evrak gösterdi ve bu kağıda imza attırdı. Bir süre sonra ise M.T. ve G.Y. Öztürk'ten işe giriş için 'evrak parası' adı altında 30 bin lira aldı.

158 BİN DOLARLIK İCRA DOSYASINI GÖRÜNCE HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Uzun süre ikiliden haber alamayan Öztürk, bir gün evine icra gelince büyük şok yaşadı. Öztürk, imzasının bulunduğu 158 bin dolarlık senedin icra dosyasına baktığında, kendi imzasını ve eşine adına da uydurulmuş bir imza atıldığını görünce dolandırıldığını anladı. Öztürk, bunun üzerine avukatı aracılığıyla şüpheli kişiler hakkında şikayetçi oldu. Ancak şüpheli kişiler hakkında takipsizlik kararı verildi. Öztürk ise dosyanın tekrar incelenmesini istiyor.