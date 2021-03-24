İSG başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak? İş sağlığı ve güvenliği sınavı başvurusu nasıl yapılır?

9 Mayıs’ta ÖSYM tarafından yapılacak İSG/1 sınav sonuçları ise 3 Haziran tarihi itibarıyla erişime açılacak. 290 TL olarak belirlenen 2021 İSG/1 sınav ücretleri, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden kredi kartı ile ya da anlaşmalı bankaların ATM’lerinden ödenecek.
İSG sınav başvuruları ÖSYM’nin internet sitesi ya da AİS uygulaması üzerinden yapılacak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı, bu sene 2 defa organize edilecek. ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre; sınavlar bu sene, Mayıs ve Aralık aylarında gerçekleştirilecek.
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2021-İSG/1) 9 Mayıs 2021'de yapılacak. Bu sınavın başvuruları 24-31 Mart tarihlerinde alınacak. Sonuçları da 3 Haziran'da adayların erişimine açılacak.
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2021-İSG/2) 12 Aralık 2021'de yapılacak. Bu sınavın başvuruları ise 22 Ekim-1 Kasım tarihlerinde alınacak. Sonuçları ise 6 Ocak 2022 tarihinde adayların erişimine açılacak.
2021 yılında yapılacak İSG sınav ücreti 290,00 Türk lirası olarak belirlendi.
Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir. Şubelerden sınav ücreti yatırmak isteyen adaylar, Covid-19 pandemisi nedeniyle şubelerin açık olma durumlarını göz önünde bulundurmalıdır.
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)
Adaylar isterlerse sınav ücretini banka şubelerine gitmeden internet aracılığıyla veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilirler.
Sınav ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatlice incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık varsa bankadan ayrılmadan önce bu yanlışlığı mutlaka düzelttirmeleri gerekmektedir.
Yurt dışından sınava başvuran adaylar, sınav ücretini ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaklardır.
SERTİFİKA ÜCRETLERİ NE KADAR?
İş güvenliği uzmanlığı, işyeri hekimliği ve İSG Eğitici sertifikası ücretleri 649 Türk lirası olarak belirlendi.
Diğer sağlık personeli sertifikası ücreti 162,25 Türk lirası olarak açıklandı.
Sertifika vize ücreti 162,25 Türk lirası olarak belirlendi.
Belge bedelleri her sene makam oluru ile belirlenmekte ve değişiklik gösteriyor.
Belge ücretleri T.C. Ziraat Bankası Kurumsal Tahsilat Programı aracılığıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Kurumsal Tahsilat Hesabına TCKN ile yatırılacaktır. Döner sermaye hesabına IBAN numarası ile yatırılan ücretler kabul edilmemektedir.
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