HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. İSG başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak? İş sağlığı ve güvenliği sınavı başvurusu nasıl yapılır?

İSG başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak? İş sağlığı ve güvenliği sınavı başvurusu nasıl yapılır?

24.03.2021 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İş sağlığı ve güvenliği sınavı başvuruları 24 Mart itibarıyla başladı. 31 Mart’a kadar ÖSYM’nin resmî internet sitesi ve AİS uygulaması üzerinden alınacak başvuruların ardından İSG sınav ücretleri anlaşmalı bankalara yatırılacak.

İSG başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak? İş sağlığı ve güvenliği sınavı başvurusu nasıl yapılır?

9 Mayıs’ta ÖSYM tarafından yapılacak İSG/1 sınav sonuçları ise 3 Haziran tarihi itibarıyla erişime açılacak. 290 TL olarak belirlenen 2021 İSG/1 sınav ücretleri, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden kredi kartı ile ya da anlaşmalı bankaların ATM’lerinden ödenecek.

İSG BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İSG sınav başvuruları ÖSYM’nin internet sitesi ya da AİS uygulaması üzerinden yapılacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı, bu sene 2 defa organize edilecek. ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre; sınavlar bu sene, Mayıs ve Aralık aylarında gerçekleştirilecek.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2021-İSG/1) 9 Mayıs 2021'de yapılacak. Bu sınavın başvuruları 24-31 Mart tarihlerinde alınacak. Sonuçları da 3 Haziran'da adayların erişimine açılacak.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2021-İSG/2) 12 Aralık 2021'de yapılacak. Bu sınavın başvuruları ise 22 Ekim-1 Kasım tarihlerinde alınacak. Sonuçları ise 6 Ocak 2022 tarihinde adayların erişimine açılacak.

İSG başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak? İş sağlığı ve güvenliği sınavı başvurusu nasıl yapılır

İSG SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

2021 yılında yapılacak İSG sınav ücreti 290,00 Türk lirası olarak belirlendi.

İSG SINAV ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir. Şubelerden sınav ücreti yatırmak isteyen adaylar, Covid-19 pandemisi nedeniyle şubelerin açık olma durumlarını göz önünde bulundurmalıdır.

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

 Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

 Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

 Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

 Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

 ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

 Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

 Adaylar isterlerse sınav ücretini banka şubelerine gitmeden internet aracılığıyla veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilirler.

Sınav ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatlice incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık varsa bankadan ayrılmadan önce bu yanlışlığı mutlaka düzelttirmeleri gerekmektedir.

Yurt dışından sınava başvuran adaylar, sınav ücretini ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaklardır.

SERTİFİKA ÜCRETLERİ NE KADAR?

İş güvenliği uzmanlığı, işyeri hekimliği ve İSG Eğitici sertifikası ücretleri 649 Türk lirası olarak belirlendi.

Diğer sağlık personeli sertifikası ücreti 162,25 Türk lirası olarak açıklandı.

Sertifika vize ücreti 162,25 Türk lirası olarak belirlendi.

Belge bedelleri her sene makam oluru ile belirlenmekte ve değişiklik gösteriyor.

Belge ücretleri T.C. Ziraat Bankası Kurumsal Tahsilat Programı aracılığıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Kurumsal Tahsilat Hesabına TCKN ile yatırılacaktır. Döner sermaye hesabına IBAN numarası ile yatırılan ücretler kabul edilmemektedir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kadın ağlayarak video çekerek yardım istemişti! Gerçek ortaya çıktı Genç kadın ağlayarak video çekerek yardım istemişti! Gerçek ortaya çıktı
Açık lise çıkmış sorular Açık lise çıkmış sorular
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM İş Sağlığı Ve Güvenliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Son Dakika: 22 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 22 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Meteoroloji'den kar yağışı ve fırtına uyarısı

Meteoroloji'den kar yağışı ve fırtına uyarısı

Aşiret liderleri bir araya geldi: Bugün tarihi bir karara imza attık

Aşiret liderleri bir araya geldi: Bugün tarihi bir karara imza attık

Antalya'da 'pes' dedirten parti! Sosyal medyada örgütlenmişler

Antalya'da 'pes' dedirten parti! Sosyal medyada örgütlenmişler

Diğer Haberler

9, 10, 11 ve 12. sınıflara ne zaman sınav yapılacak? Lise sınav tarihleri belli oldu

Lise sınavları ne zaman?

5, 6, 7 ve 8. Sınıfların sınavları ne zaman yapılacak? Ortaokul sınav tarihleri

5, 6, 7 ve 8. Sınıfların sınavları ne zaman yapılacak?

Açık lise çıkmış sorular | 3. dönem sınav sorular neler?

Açık lise çıkmış sorular

Yüz yüze sınavlar ne zaman? Lise sınavları ne zaman yapılacak? MEB açıkladı

Lise sınavları ne zaman yapılacak?

MEB açıkladı! Liselerde yüz yüze sınavlar ertelendi

Liselerde yüz yüze sınavlar ertelendi

Açık lise müşteri hizmetleri | Açık lise telefon numarası

İşte açık lise müşteri hizmetleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.