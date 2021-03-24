İSG başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak? İş sağlığı ve güvenliği sınavı başvurusu nasıl yapılır?

9 Mayıs’ta ÖSYM tarafından yapılacak İSG/1 sınav sonuçları ise 3 Haziran tarihi itibarıyla erişime açılacak. 290 TL olarak belirlenen 2021 İSG/1 sınav ücretleri, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden kredi kartı ile ya da anlaşmalı bankaların ATM’lerinden ödenecek.

İSG BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İSG sınav başvuruları ÖSYM’nin internet sitesi ya da AİS uygulaması üzerinden yapılacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı, bu sene 2 defa organize edilecek. ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre; sınavlar bu sene, Mayıs ve Aralık aylarında gerçekleştirilecek.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2021-İSG/1) 9 Mayıs 2021'de yapılacak. Bu sınavın başvuruları 24-31 Mart tarihlerinde alınacak. Sonuçları da 3 Haziran'da adayların erişimine açılacak.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2021-İSG/2) 12 Aralık 2021'de yapılacak. Bu sınavın başvuruları ise 22 Ekim-1 Kasım tarihlerinde alınacak. Sonuçları ise 6 Ocak 2022 tarihinde adayların erişimine açılacak.