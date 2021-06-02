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İSG sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi!

02.06.2021 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'na giren adaylar "İSG sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularının yanıtını aramaya başladı. Peki İSG sonuç tarihi açıklandı mı? İşte ayrıntılar...

İSG sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi!

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG) 30 Mayıs 2021 Pazar günü yapıldı. Sınava katılan adaylar heyecanla sonucu beklemeye başladı. Sınav sonuç tarihine ilişkin ÖSYM bilgi verdi! Peki İSG sonuçları ne zaman açıklanacak? İSG sonuçları nereden öğrenilecek? Sonuç belgesi gelecek mi? Merak edilen soruların yanıtını haberimizde bulabilirsiniz...

İSG/1 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İSG sınavına giren adayların gözleri sınavın sonuç tarihine çevrildi. Adaylar sınav sonuçlarını nereden öğreneceğini merak ediyor. Sonuçlar ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenilecek. Adaylara herhangi bir sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek. Online ortamdan sınav sonuçları görüntülenebilecek.

Pandemi nedeniyle İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı ertelenmişti. Söz konusu sınav yapıldı. Sınav 10.15'te başladı ve adaylara soruları cevaplamaları için 75 dakika süre tanındı. Sınavda, 5 ayrı sertifika alanında, çoktan seçmeli sorulardan oluşan test uygulandı ve her testte 50 soru yer aldı.

ÖSYM'nin takvimine göre sınav sonuçları 24 Haziran 2021'de açıklanacak.

İSG sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi!

ÖSYM İSG/1 SINAV SORULARINI YAYIMLADI MI?

İSG sınavına giren adayların araştırdığı konular arasında söz konusu sınavdaki soruların ÖSYM tarafından yayımlanıp yayımlanmadığı yer alıyor. Sınav sonrası soruların yayımlanması adayların doğruyu ve yanlışı görmesinde etkili oluyor. Henüz İSG/1 sınav soru ve cevapları yayımlanmadı. ÖSYM tarafından konuya ilişkin yapılacak açıklamalar bekleniyor.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI NEDİR?

İş güvenliği uzmanlığı, iş sağlığı ve güvenliği çalışma alanında yapılan yetkinlik sınavında başarılı olanların ve Bakanlık tarafından sertifikalandırılan uzmanlık alanıdır. Mühendislik, fizik, teknik öğretmenlik alanından mezun olan kişiler Bakanlık tarafından yetki verilen eğitim kurumlarında eğitim almak ve Bakanlık tarafından yapılan sınavda başarılı olmak şartıyla İş Güvenliği Uzmanı olabilir.


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ÖSYM sınav İSG
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