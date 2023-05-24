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'İşgal edildi' iddialarına net yalanlama! Valilik açıklama yaptı: Hepsi gözaltına alındı

24.05.2023 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Valiliği, Kapıkule Sınır Kapısı'nda Avrupa'ya gitmek istediklerini söyleyerek gümrük sahasına zorla girmek isteyen bir grubun gözaltına alındığını duyurdu. 'İşgal edildi' iddialarını net bir şekilde yalanlayan Valilik, "Halihazırda bahse konu olan gümrük kapımızda vatandaşlarımıza sorunsuz şekilde hizmet verilmektedir" açıklamasında bulundu.

'İşgal edildi' iddialarına net yalanlama! Valilik açıklama yaptı: Hepsi gözaltına alındı

Valilikten yapılan açıklamada, "Kapıkule Gümrük Kapısı'nın mülteciler tarafından işgal edildiğine dair gerçek dışı iddialar üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilme zorunluluğu oluşmuştur. Grubun tamamı gözaltına alınmıştır. Provakatif bir amaç taşıdığı değerlendirilen bu olayın organizatörleri ve azmettiricilerine ilişkin adli tahkikat sürdürülmektedir" denildi.

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'İŞGAL EDİLDİ' İDDİALARINA NET YALANLAMA

Edirne'de sabah saatlerinde Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nın girişine otobüslerle gelen yaklaşık 100 kişilik bir grup, ellerinde pankart taşıyarak, basın açıklaması yapmak istedi. Kapıkule Sınır Kapısı önünde zorla gümrüklü alana girmeye çalışan gruba, gümrük muhafaza, polis ve jandarma ekipleri müdahale etti. Gruptakiler gözaltına aldı. Edirne Valiliği, olaya ilişkin sosyal medya üzerinden, ”Kapıkule Gümrük Kapısı'nın mülteciler tarafından işgal edildiğine dair gerçek dışı iddialar üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilme zorunluluğu oluşmuştur" açıklamasında bulundu.

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Açıklamanın devamında ise şu bilgiler yer aldı:

"24 Mayıs 2023'te saat 09.45 sularında otobüslerle Kapıkule Gümrük Kapısı önüne gelen marjinal bir grup kendilerinin 'Ahmedi Barış ve Işık Dinine' bağlı olduklarını, bulundukları ülkelerde sözde bu nedenle baskı gördüklerinden bahisle Avrupa'ya gitmek istediklerini beyan etmişlerdir. Yasal mevzuat çerçevesinde bu şekilde geçişlerine kesinlikle izin verilmeyeceği bildirilen grup içerisindeki bazı provokatörlerin etkisiyle gümrük sahasına zorla girmeye teşebbüs edilmesi üzerine gümrük muhafaza, jandarma ve polis ekiplerince orantılı bir müdahale gerçekleştirilerek, grubun tamamı gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan grup içerisinde İngiltere, Tayland, İran, Irak, Azerbaycan, Cezayir, Ürdün ve Türk uyruklu şahısların bulunduğu görülmüş olup provakatif bir amaç taşıdığı değerlendirilen bu olayın organizatörleri ve azmettiricilerine ilişkin adli tahkikat tüm boyutlarıyla sürdürülmektedir. Bahse konu grup içerisinde yer alan ve kendilerini gazeteci olarak tanıtan Birleşik Krallık uyruklu iki kişinin 22 Mayıs'ta gece saatlerinde hava yoluyla İstanbul'a geldikleri, akabinde bu grupla buluşarak Kapıkule Gümrük Kapısı'na kadar birlikte geldikleri tespit edilmiştir. Grubun gözaltına alınması sonrasında Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan giriş ve çıkış işlemlerine ivedilikle devam edilmiş olup, halihazırda da bahse konu gümrük kapımızda vatandaşlarımıza sorunsuz şekilde hizmet verilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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