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    4. İşini ve özel hayatını birbirinden ayırmanı sağlayacak 3 öneri

    İşini ve özel hayatını birbirinden ayırmanı sağlayacak 3 öneri

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    29.04.2024 15:27
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    Hayatın koşuşturması içinde bazen kaybolduğumuz oluyor. Bu noktada iş ve özel hayat arasındaki dengeyi sağlamak günümüzün hızlı tempolu dünyasında önemli bir beceri haline geliyor. Bu dengeyi korumak için bazı stratejiler geliştirmek ve uygulamak oldukça etkili oluyor. İşte işini ve özel hayatını birbirinden ayırmanı sağlayacak 3 etkili öneri...

    İşini ve özel hayatını birbirinden ayırmanı sağlayacak 3 öneri

    Çalışma hayatıyla kişisel yaşam arasındaki sınırları belirlemek, hem zihinsel sağlığımızı korumak hem de mutluluğumuzu artırmak için oldukça önem arz ediyor. İş hayatını ve özel yaşamını birbirinden ayırmanı sağlayacak üç etkili öneriyi listeledik.

    1) NET SINIRLAR BELİRLE

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    İş ve özel hayat arasında net sınırlar belirlemek her iki alanı da daha verimli ve dengeli bir şekilde yönetmene yardımcı olur. Çalışma saatlerini ve kişisel zamanı belirleyerek her iki alana da eşit önem vermek için bir denge oluşturabilirsin. Bu denge iki alanda da daha mutlu bir yaşam sürdürmeye katkı sağlayacak.

    2) TEKNOLOJİYİ KONTROL ET

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    İşten uzaklaşmak ve özel zamanını daha iyi değerlendirmek için teknolojiyi kontrol et. Çalışma saatlerinin dışında e-posta ve işle ilgili bildirimleri kapatmak, iş ve özel hayat arasındaki dengeyi korumak için önemli bir adımdır. Bu sayede özel hayatın koşuşturmasında aklını işle meşgul etmeyecek ve tamamen ana odaklı olacaksın.

    3) HOBİLER EDİN

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    İş dışında yapılacak hobiler ve aktiviteler, işten uzaklaşmanı ve zihinsel olarak yenilenmeni sağlar. Kendine zaman ayırara iş stresinden uzaklaşabilir ve özel hayatındaki diğer alanlara odaklanabilirsin. Bu da işini ve özel hayatını birbirinden daha iyi ayırmanı sağlar. Ayrıca bir hobi edinmek hayatın genel stresini azaltmaya ve boş vakitleri değerlendirmeye de fayda sağlar.

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    hobi iş hayatı teknoloji zihin
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