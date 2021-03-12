Işınlanma bulundu mu? Facebook'un CEO'su Zuckerberg tarih verdi

Mark Zuckerberg ışınlanma ile ilgili önemli bir iddiada bulundu. Facebook CEO'sunun "10 yıl içinde toplantılara ışınlanarak gideceksiniz" demesinin ardından , bu konuda sosyal medya üzerinden de pek çok yorum geldi. İşte, Zuckerberg'in açıklamasının detayları!

IŞINLANMA BULUNDU MU?

10 sene içinde toplantılara ışınlanarak gidileceğini iddia eden Zuckerberg, The Information'a şöyle konuştu:

"Tabii ki arabalar, uçaklar, tüm bunlar var olmaya devam edecek. Oysa daha fazla ışınlama gerçekleştirdiğimizde sadece yolculuğu ve bireysel olarak bizi yavaşlatan türden şeyleri kişisel olarak ortadan kaldırmakla kalmıyoruz, bunun aynı zamanda toplum ve genel bakımdan gezegen için de daha iyi olduğunu düşünüyorum. 10 sene içinde toplantılara ‘ışınlanarak’ gideceksiniz"

MARK ZUCKERBERG KİMDİR?



Mark Elliot Zuckerberg 14 Mayıs 1984 yılında doğmuştur. Zuckerberg sosyal paylaşım sitesi Facebook'un kurucusu Amerikalı girişimcidir.

Zuckerberg, 2004 yılında Harvard Üniversitesi'nden girişimci arkadaşları Dustin Moskovitz, Eduardo Saverin ve Chris Hughes ile şu anda CEO'su olduğu sosyal paylaşım sitesi Facebook'u kurarak dünyanın şu anki en genç zengini olması ile tanınmaktadır. 2011 itibariyle kişisel serveti 24 milyar Amerikan dolarıdır. 2010 yılında ise TIME dergisince Yılın Adamı seçilmiştir.