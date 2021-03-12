Işınlanma bulundu mu? Facebook'un CEO'su Zuckerberg tarih verdi

Mark Zuckerberg ışınlanma ile ilgili önemli bir iddiada bulundu. Facebook CEO'sunun "10 yıl içinde toplantılara ışınlanarak gideceksiniz" demesinin ardından , bu konuda sosyal medya üzerinden de pek çok yorum geldi. İşte, Zuckerberg'in açıklamasının detayları!
10 sene içinde toplantılara ışınlanarak gidileceğini iddia eden Zuckerberg, The Information'a şöyle konuştu:
"Tabii ki arabalar, uçaklar, tüm bunlar var olmaya devam edecek. Oysa daha fazla ışınlama gerçekleştirdiğimizde sadece yolculuğu ve bireysel olarak bizi yavaşlatan türden şeyleri kişisel olarak ortadan kaldırmakla kalmıyoruz, bunun aynı zamanda toplum ve genel bakımdan gezegen için de daha iyi olduğunu düşünüyorum. 10 sene içinde toplantılara ‘ışınlanarak’ gideceksiniz"
MARK ZUCKERBERG KİMDİR?
Mark Elliot Zuckerberg 14 Mayıs 1984 yılında doğmuştur. Zuckerberg sosyal paylaşım sitesi Facebook'un kurucusu Amerikalı girişimcidir.
Zuckerberg, 2004 yılında Harvard Üniversitesi'nden girişimci arkadaşları Dustin Moskovitz, Eduardo Saverin ve Chris Hughes ile şu anda CEO'su olduğu sosyal paylaşım sitesi Facebook'u kurarak dünyanın şu anki en genç zengini olması ile tanınmaktadır. 2011 itibariyle kişisel serveti 24 milyar Amerikan dolarıdır. 2010 yılında ise TIME dergisince Yılın Adamı seçilmiştir.
Zuckerberg New York eyaletinin White Plains şehrinde diş hekimi bir baba olan Edward ve psikiyatrist doktor bir anne olan Karen'in tek erkek çocuğu olarak 1984'te dünyaya geldi. Zuckerberg, Yahudi'dir ve bir Musevi olarak yetiştirilmesine rağmen ateist olduğunu açıklamıştır.
Ayrıca onun bu başarısını anlatan " Birkaç Düşman Edinmeden 500 Milyon Arkadaş Kazanamazsınız" sloganıyla Sosyal Ağ adlı bir film çekilmiştir. 19 Mayıs 2012 tarihinde ise, uzun süredir sevgilisi olan Priscilla Chan ile evlenmiştir.