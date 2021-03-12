HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Işınlanma bulundu mu? Facebook'un CEO'su Zuckerberg tarih verdi

Işınlanma bulundu mu? Facebook'un CEO'su Zuckerberg tarih verdi

12.03.2021 02:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Işınlanma bulundu mu? Facebook'un CEO'su Zuckerberg tarih verdi

Facebook'un CEO'su Zuckerberg ışınlama için tarih verdi. Bilimin ve teknolojinin ilerleme hızı ile hemen hemen tüm insanlık tarafından ışınlanmanın ne zaman olacağı bekleniyor. İşte, Zuckerbeg'den ışınlanma açıklaması!

Mark Zuckerberg ışınlanma ile ilgili önemli bir iddiada bulundu. Facebook CEO'sunun "10 yıl içinde toplantılara ışınlanarak gideceksiniz" demesinin ardından , bu konuda sosyal medya üzerinden de pek çok yorum geldi. İşte, Zuckerberg'in açıklamasının detayları!

IŞINLANMA BULUNDU MU?

10 sene içinde toplantılara ışınlanarak gidileceğini iddia eden Zuckerberg, The Information'a şöyle konuştu:

"Tabii ki arabalar, uçaklar, tüm bunlar var olmaya devam edecek. Oysa daha fazla ışınlama gerçekleştirdiğimizde sadece yolculuğu ve bireysel olarak bizi yavaşlatan türden şeyleri kişisel olarak ortadan kaldırmakla kalmıyoruz, bunun aynı zamanda toplum ve genel bakımdan gezegen için de daha iyi olduğunu düşünüyorum. 10 sene içinde toplantılara ‘ışınlanarak’ gideceksiniz"

MARK ZUCKERBERG KİMDİR?

Mark Elliot Zuckerberg 14 Mayıs 1984 yılında doğmuştur. Zuckerberg sosyal paylaşım sitesi Facebook'un kurucusu Amerikalı girişimcidir.

Zuckerberg, 2004 yılında Harvard Üniversitesi'nden girişimci arkadaşları Dustin Moskovitz, Eduardo Saverin ve Chris Hughes ile şu anda CEO'su olduğu sosyal paylaşım sitesi Facebook'u kurarak dünyanın şu anki en genç zengini olması ile tanınmaktadır. 2011 itibariyle kişisel serveti 24 milyar Amerikan dolarıdır. 2010 yılında ise TIME dergisince Yılın Adamı seçilmiştir.

Zuckerberg New York eyaletinin White Plains şehrinde diş hekimi bir baba olan Edward ve psikiyatrist doktor bir anne olan Karen'in tek erkek çocuğu olarak 1984'te dünyaya geldi. Zuckerberg, Yahudi'dir ve bir Musevi olarak yetiştirilmesine rağmen ateist olduğunu açıklamıştır.

Ayrıca onun bu başarısını anlatan " Birkaç Düşman Edinmeden 500 Milyon Arkadaş Kazanamazsınız" sloganıyla Sosyal Ağ adlı bir film çekilmiştir. 19 Mayıs 2012 tarihinde ise, uzun süredir sevgilisi olan Priscilla Chan ile evlenmiştir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzon'da önemli keşif: İlk insanlardan kaldı Trabzon'da önemli keşif: İlk insanlardan kaldı
DSÖ'den aşı açıklamasıDSÖ'den aşı açıklaması
Sabah namazı nasıl kılınır?Sabah namazı nasıl kılınır?
Anahtar Kelimeler:
facebook Mark Zuckerberg

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüste ilaç müjdesi

Koronavirüste ilaç müjdesi

Sosyal medya bunu konuşuyor! Denizde binlerce iPhone buldular

Sosyal medya bunu konuşuyor! Denizde binlerce iPhone buldular

Canlı yayında şoke eden anlar! 'Kocanla birlikte olduk'

Canlı yayında şoke eden anlar! 'Kocanla birlikte olduk'

Yeni iç çamaşırı açıklaması! 'Onun yerine...'

Yeni iç çamaşırı açıklaması! 'Onun yerine...'

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 11 Mart koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 11 Mart koronavirüs tablosu

İstanbul'da yeni HES kodu kararı: Kahvehane, berber, düğün salonu...

İstanbul'da yeni HES kodu kararı: Kahvehane, berber, düğün salonu...

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 14 bini aştı

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 14 bini aştı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

IKBY, Türkiye'nin tepkisini çeken pul bastırma planının onaylanmadığını açıkladı

IKBY, Türkiye'nin tepkisini çeken pul bastırma planının onaylanmadığını açıkladı

Meteoroloji Uzmanı Şen: Yağışlar etkili olacak

Meteoroloji Uzmanı Şen: Yağışlar etkili olacak

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı: Gözler açıklamada

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı: Gözler açıklamada

Diğer Haberler

Beyaz Saray'dan Uygur Türkleri açıklaması

Beyaz Saray'dan Uygur Türkleri açıklaması

Brezilya’da sevgilisinin cep telefonunu çalan hırsızı arabayla ezdi

Sevgilisinin cep telefonunu çalan hırsızı arabayla ezdi!

DSÖ, COVAX kapsamında ülkelere 237 milyon aşı ulaştırmayı hedefliyor

DSÖ'den aşı açıklaması

ABD Başkanı Biden 1,9 trilyon dolarlık Kovid-19 ekonomik destek paketini imzaladı

ABD Başkanı Biden 1,9 trilyon dolarlık Kovid-19 ekonomik destek paketini imzaladı

Denizde bulunan iPhone 12 videosu gerçek mi? iPhone'lar hangi ülkede bulundu?

Denizde bulunan iPhone'lar hangi ülkeden çıktı?

İskenderiye Limanı açıklarında yük gemisi battı: 1 ölü, 1 kayıp

İskenderiye Limanı açıklarında yük gemisi battı: 1 ölü, 1 kayıp

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.