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  4. Isınmak için evde yakılan mangal can aldı! Acı tesadüf ortaya çıktı

Isınmak için evde yakılan mangal can aldı! Acı tesadüf ortaya çıktı

27.11.2022 21:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'ın Besni ilçesinde evde ısınmak için yakılan mangal ateşi faciaya yol açtı. Karbonmonoksit gazından zehirlenen iki arkadaştan biri hayatını kaybederken, diğeri ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaşam savaşı veren gencin dedesinin de 4 yıl önce aynı evde karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirtildi.

Isınmak için evde yakılan mangal can aldı! Acı tesadüf ortaya çıktı

Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Yayıklı köyünde dedesine ait evde arkadaşı A.G. (21) ile birlikte gelen İ.K. (22), havanın soğuk olmasından ve evde kimsenin bulunmamasından dolayı dışarıda mangal ateşi yaktı. İki arkadaş daha sonra yaktıkları mangal ateşini ev içerisine getirerek ısınmak istedi.

YAKINLARI 112'YE HABER VERDİ

Her iki arkadaş bir süre sonra ateşten sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. İki arkadaştan haber alamayarak endişeye kapılan İ.K.'nın yakınları köyde bulunan yakınlarını arayarak evi kontrol etmelerini istedi. Eve gelen İ.K.'nın yakınları, gençleri yerde hareketsiz şekilde yattığını görerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri A.G.'nin hayatını kaybettiğini tespit ederken ağır yaralı olan İ.K.'ye ise müdahalelerde bulundu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan İ.K., önce Besni Devlet Hastanesi’ne ardından ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan İ.K.'nın yaşam savaşı verdiği öğrenildi. Olay yerinde hayatını kaybeden A.G.'nin cenazesi ise jandarma ekiplerince yapılan incelemelerin ardından Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ACI TESADÜF

Öte yandan hastanede yaşam savaşı veren İ.K.'nın dedesi olan Ömer K.'nın ise yaklaşık 4 yıl önce aynı evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenerek hayatını kaybettiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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karbonmonoksit zehirlenmesi Adıyaman

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