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Isınmak isterken parkeleri tutuşturmuşlar! Bu ilk değil

20.04.2021 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanılan bir binaya giren evsizler, ısınmak için ateş yaktı. Ahşap parkeleri tutuşmasına neden olan evsizlerin çıkardığı yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Isınmak isterken parkeleri tutuşturmuşlar! Bu ilk değil

Ambarlı Mahallesi Rüzgarlı Sokak'ta bulunan bina, geçen ay, kentsel dönüşüm kapsamında yıkılıp yeniden yapılmak için boşaltıldı. Ancak kapı ve pencereleri sökülen binayı, evsizler ile madde bağımlıları mesken edindi. Binanın birinci katından dün yoğun duman çıktığını fark eden vatandaşlar, itfaiyeyi aradı. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, çıkan yangını söndürdü.

ISINMAK İÇİN YAKTIKLARI ATEŞ TUTUŞTURDU

Yangının, evsizlerin ısınmak için yaktıkları ateşin ahşap parkeleri tutuşturmasıyla çıktığı belirlendi.

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BU İLK DEĞİL!

Geçtiğimiz günlerde de binanın giriş katında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etmişti.

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'BİR AN ÖNCE YIKILSIN'

Yaşananlara isyan eden çevre sakinleri, durumdan tedirgin olduklarını söyleyerek, binanın bir an önce yıkılması gerektiğini dile getirdi.

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DHA

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İstanbul Avcılar

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