İşitme engelli ablasına tecavüz edildiğini öğrendi... Dehşet saçtı!

Temmuz ayında, Bursa Osmangazi ilçesine bağlı Alemdar Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre B.P., kendisini tehdit ettiğini öne sürdüğü Mehmet Kocadoğan'dan şikayetçi olmak için polise gitti. Yusuf P. de işitme engelli ablasının işaret diliyle anlatacaklarını polise aktarmak için onunla beraber karakola gitti. B.P., karakolda, Kocadoğan'ın kendisine tecavüz ettiğini polise anlattı.

TARTIŞMA BÜYÜYÜNCE SİLAHIYLA VURDU

Ablasının tecavüze uğradığını karakolda öğrenen Yusuf P., eve döndükten sonra Kocadoğan'ı telefonla arayıp, görüşmek istediğini söyledi. Daha sonra boş arsada buluşan ikili, Mehmet Kocadoğan'ın otomobilinde konuşurken, tartışmaya başladı. Bir süre sonra otomobilden inen ikili arasındaki tartışma büyüyüp, kavgaya dönüştü. Yusuf P., üzerindeki tabancayı çekip, Kocadoğan'a ateş etti. Göğsünden tek kurşunla vurulan Kocadoğan, olay yerinde yaşamını yitirirken, Yusuf P. ise kaçtı.

MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Polis ekiplerince yakalanan Yusuf P., gözaltındaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonucu Yusuf P. hakkında, 'adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası' istemiyle Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.