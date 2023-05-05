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İşkence gören öğrencinin itirafı, uyuşturucu çetesini çökertti! Tahta kaşıkla cinsel istismar detayı dikkat çekti

05.05.2023 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Yabancı uyruklu üniversite öğrencisi A.S.K. (24), dahil olduğu uyuşturucu çetesine ait silahı düşürüp polise yakalatınca, çetenin, tahta kaşıkla cinsel istismarına ve işkenceye uğradı. Uyuşturucu çetesinden kurtulan A.S.K. polise sığınarak itirafçı oldu. A.S.K.'nın ifadeleri doğrultusunda 8 çete üyesi yakalanıp adliyeye sevk edildi. İşte detaylar...

İşkence gören öğrencinin itirafı, uyuşturucu çetesini çökertti! Tahta kaşıkla cinsel istismar detayı dikkat çekti

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi kampüsünde Azerbaycan uyruklu öğrenci A.S.K.'nin köpeğe silah doğrulttuğunu görenler, okul güvenliğine haber verdi. Güvenlik görevlileri gelince kaçan A.S.K., bu sırada silahı yere düşürdü. Polis ekipleri silaha el koyup, A.S.K.'yi arama çalışması başlattı.

TAHTA KAŞIKLA CİNSEL İSTİSMAR

A.S.K.'ye kendisinin de dahil olduğu uyuşturucu çetesi tarafından, silahı düşürdüğü için bir evde işkence yapıldı. Tahta kaşıkla cinsel istismara maruz kalan A.S.K.'nin eziyet görüntüleri çete üyeleri tarafından kaydedildi.

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Görüntüleri kullanan çete yöneticileri, A.S.K.'ye şantaj yapıp ailesinden 500 bin lira fidye istedi ve öğrenciyi darbetti. Çeteden kurtulan A.S.K. polise gidip, yaşadıklarını ve çetenin faaliyetlerini anlattı. A.S.K., çete tarafından tehdit edildiği için önceleri polise gidemediğini ifade etti.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

A.S.K.'nin çeteyle ilgili itirafları üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından kente uyuşturucu getiren ve üniversite öğrencilerine şantajla torbacılık yaptırdığı iddia edilen çeteye, operasyon düzenledi. Farklı adreslere yapılan baskınlarda çete yöneticileri olduğu öne sürülen Ayhan K. ve oğlu Samet K. ile beraber toplamda 8 çete üyesi gözaltına alındı.

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Emniyette ifadeleri alınan A.S.K ve 8 çete üyesi, 'Uyuşturucu madde ticareti', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Yağma', 'Şantaj', 'Gasp', 'Tehdit', 'Eziyet', 'Ruhsatsız silah bulundurmak' ve 'Oto hırsızlığı’ gibi suçlamalarla adliyeye sevk edildi.

Yaşadığı işkenceden dolayı A.S.K.'nin yüzünde morluklar bulunduğu ve kolunun alçılı olduğu görüldü. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Zonguldak uyuşturucu çete

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