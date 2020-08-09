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İskenderun’da kan donduran olay! Önce 7 yaşındaki kızını daha sonra kendini astı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2020 21:50 | Son Güncelleme

Hatay’ın İskenderun ilçesinde ayrıldığı eşinden kızını görüşme vaadi ile alan cani baba, önce kızını astı sonra kendisini asarak yaşamına son verdi.

İskenderun’da kan donduran olay! Önce 7 yaşındaki kızını daha sonra kendini astı

lınan bilgilere göre, Kırıkhan ilçesinde bir süre önce boşandığı Suriyeli eşinden 7 yaşındaki kızları Dila Karataş’ı görme bahanesi ile alan baba Cengiz Karataş, kızını da alarak İskenderun’a geldi.

POLİS BABANIN CESEDİNİ AĞACA ASILI HALDE BULDU

Bir süre sonra eski eşi ve kızından haber alamayan Svazen Zade, polise eski eşinin kızını kaçırdığı yönünde ihbarda bulundu. Polis olayla ilgili araştırma yaparken baba Cengiz Karataş’ın ağaca asılmış cesedi İskenderun Şekere Mahallesinde ormanlık alanda bulundu.

KÜÇÜK ÇOCUĞUN CESEDİ MEZARLIKTA AĞACA ASILI BULUNDU

Olayla ilgili araştırmayı derinleştiren polis, saatler sonra 7 yaşındaki Dila Karataş’ın cansız bedenini İskenderun Asri mezarlığında ağaca asılmış halde buldu.

Baba Cengiz K.’nın kızını astıktan sonra kendisini de astığı iddia edildi. Baba ve kızının cenazeleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. (İHA)

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