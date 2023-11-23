İSKİ baraj doluluk oranı son dakika! İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? Baraj doluluk oranı nereden öğrenilir?

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İSKİ verilerine göre, yüzde 16,18 seviyelerine kadar gerileyen baraj doluluk oranı artan yağışların ardından yeniden yükselişe geçti. Peki, barajlardaki son durum ne? İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte tüm merak edilenler...

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI SON DAKİKA!

Barajların doluluk oranı, 10 günlük sürede yüzde 7,07 artarak bugün itibarıyla yüzde 23,78'e yükseldi.

BARAJ DOLULUK ORANI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Baraj Doluluk Oranları e-Devlet Kapısı altyapısı üzerinden görüntülenebiliyor.

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İSTANBUL'DA BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

Son yağışlarla Alibey Barajı yüzde 28.02, Terkos Barajı 11,65, Büyükçekmece Barajı yüzde 8,41, Sazlıdere Barajı yüzde 8,3 Istrancalar Barajı yüzde 23,86, Kazandere Barajı yüzde 6,54, Pabuçdere Barajı 3,66, Ömerli Barajı yüzde 46,08, Darlık Barajı yüzde 37,87, Elmalı Barajı yüzde 45 seviyelerinde doluluğa erişti.







