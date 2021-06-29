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İSKİ duyurdu! 3 ilçede 16 saatlik su kesintisi

29.06.2021 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İSKİ'nin paylaştığı bilgilere göre, Maltepe, Sultanbeyli ve Sancaktepe ilçelerinin bazı mahallelerinde yarın ve perşembe günü 16 saatlik su kesintisi olacak.

İSKİ duyurdu! 3 ilçede 16 saatlik su kesintisi

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 3 ilçede bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacak.

İSKİ'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Sultanbeyli Baraj Yolu ve Eşref Bitlis Caddesi’nde yer alan isale hattı deplase bağlantılarının yapılacağı belirtilerek, "30 Haziran 2021 Çarşamba günü 10.00 ile 1 Temmuz 2021 Perşembe günü 02.00 saatleri arasında, 16 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir" denildi.

Su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler şöyle:

-Sultanbeyli'nin tüm mahalleleri

-Sancaktepe'nin Osmangazi, Abdurrahman Gazi, Veysel Karani, Akpınar, Fatih ve Eyüp Sultan mahalleleri

-Maltepe'nin Büyükbakkalköy Mahallesi


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Anahtar Kelimeler:
İstanbul İSKİ
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