İSKİ duyurdu! 3 ilçede 16 saatlik su kesintisi

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 3 ilçede bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacak.

İSKİ'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Sultanbeyli Baraj Yolu ve Eşref Bitlis Caddesi’nde yer alan isale hattı deplase bağlantılarının yapılacağı belirtilerek, "30 Haziran 2021 Çarşamba günü 10.00 ile 1 Temmuz 2021 Perşembe günü 02.00 saatleri arasında, 16 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir" denildi.

Su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler şöyle:

-Sultanbeyli'nin tüm mahalleleri

-Sancaktepe'nin Osmangazi, Abdurrahman Gazi, Veysel Karani, Akpınar, Fatih ve Eyüp Sultan mahalleleri

-Maltepe'nin Büyükbakkalköy Mahallesi

Saygıdeğer Maltepe, Sultanbeyli ve Sancaktepe Sakinlerinin Dikkatine ????



Sultanbeyli İlçesi Baraj Yolu ve Eşref Bitlis Caddesi’nde yer alan isale hattı deplase bağlantılarının yapılacağından 30 Haziran 2021 Çarşamba günü 10.00 ile 1 Temmuz 2021 Perşembe günü 02.00 saatleri + pic.twitter.com/QLAhP0eWSt — İSKİ Genel Müdürlüğü (@iskignmudurlugu) June 29, 2021



