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İSKİ personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İSKİ 223 personel ve işçi alımı başvuru şartları nelerdir, KPSS şartı var mı?

15.08.2022 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İSKİ personel alımı başvuruları için aranan şartların neler olduğu, başvuruların nasıl ve nereden yapılacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Yapılan açıklamada İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesine 223 personel alınacağı belirtildi. Vatandaşlar detayları öğrenmek için internette "İSKİ personel alımı başvurusu nasıl yapılır?", "İSKİ 223 personel ve işçi alımı başvuru şartları nelerdir", "KPSS şartı var mı?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte detaylar...

İSKİ personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İSKİ 223 personel ve işçi alımı başvuru şartları nelerdir, KPSS şartı var mı?

İSKİ personel alımı ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kuruma, personel eksikliğini gidermek için 11 farklı kadroya toplamda 223 işçi alımı yapılacak. Peki İSKİ personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İSKİ 223 personel ve işçi alımı başvuru şartları nelerdir? Merak edilen soruların yanıtı ve ayrıntılar haberimizde...

İSKİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İSKİ personel alımı için başvurular 15 Ağustos 2022 Pazartesi günü başladı. E- Devlet üzerinden yapılack bşvurular için son gün 19 Ağustos Cuma.

İSKİ Personel alımları 11 farklı alanda yapılacak.

İşte alım yapılacak pozisyonlar:

37 Teknisyen,
1 Restoratör,
3 Mimar,
1 Kimyager,
116 Mühendis,
39 Tekniker,
15 Ekonomist,
2 Biyolog,
3 Tercüman,
1 Peyzaj Mimarı,
5 Laborant,

İSKİ 223 PERSONEL VE İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU ŞARTLARI NELERDİR?

Yapılan açıklamada yukarıdaki alanlar için herhangi bir KPSS Şartı aranmadığı belirtildi.

KPSS yerine adaylardan Tecrübe, Eğitim ve YDS şartları aranacak. Adaylar başvurularını aşağıdaki adresten yapacak.

www.turkiye.gov.tr

Adaylardan Genel olarak ise;

657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartları sağlıyor olmak,

Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmaları (12/09/1992 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar),

İlan edilen pozisyonlar için, aranan öğrenimin yurtdışında bitirilmesi halinde; ortaöğretim kurumları için Milli Eğitim Bakanlığı, yükseköğretim için Yükseköğretim Kurulunca verilen denklik belgelerine göre işlem yapılacaktır,

Yabancı Dil şartı aranan pozisyonlarda, 6114 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin altıncı fıkrası gereğince Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından hazırlanan Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi’ne göre işlem yapılacak, sınavların geçerlilik sürelerinde ise kendi mevzuatları dikkate alınacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
personel alımı İSKİ işçi alımı
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