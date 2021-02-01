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İSKİ su kesintisi 1 Şubat 2021! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi sorgulama

01.02.2021 15:34 | Son Güncelleme:
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İSKİ su kesintisi 1 Şubat 2021! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi sorgulama

İstanbul’da bazı bölgelerde 1 Şubat 2021 tarihinde şebeke hattı arızası ve ana isale hattı yenilemesi gibi nedenlerle su kesintisi yaşanıyor. Yapılan çalışmalar sebebiyle su kesintisi yaşanan ilçe ve mahallelerde yaşayan vatandaşlar tarafından sular ne zaman gelecek sorusunun cevabı araştırılıyor. İSKİ’nin resmi internet sitesindeki "arıza kesinti" bölümünde konuyla ilgili detaylı bilgi bulunuyor. İşte 1 Şubat İSKİ su kesintisi listesi!

İstanbul’da su kesintisi yaşanan mahallelerde ikamet eden vatandaşlar tarafından sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtı merakla araştırılmaya devam ediyor. Konuyla alakalı olarak İSKİ’nin resmi internet sitesinde su kesintisi yaşanan ilçelerdeki mahalleler, arıza ve kesinti nedenleri ve suların ne zaman geleceğine dair detaylı bilgi bulunuyor. Peki, sular ne zaman kesilecek ve ne zaman gelecek? İşte İstanbul su kesintisi ile ilgili tüm detaylar...

istanbul su kesintisi

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ’nin resmi internet sitesindeki bilgilere göre sular ne zaman gelecek 1 Şubat sorusunun cevabı ilçelere ve mahallelere göre farklılık gösteriyor. Bunun yanı sıra İSKİ su kesintisi arıza sebebiyle gerçekleştiği için internet sitesinde bulunan açıklama doğrultusunda, zaman zaman arıza giderilmiş olsa bile depo ve isale hatlarının tamamen istenen basınca gelmesi gecikebiliyor ve kullanım yoğunluğundan kaynaklı olarak gecikmeli şekilde su alınabiliyor. Peki, İSKİ su kesintisi olan bölgeler ve kesintinin giderileceği saatler neler?

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1 ŞUBAT İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA

1 ŞUBAT İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

Bağcılar Su Kesintisi

Bağcılar ilçesinde kesintiden etkilenen Hürriyet mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 1 Şubat 2021 15.01’de başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 1 Şubat 2021 tarihinde 19.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

Sultangazi Su Kesintisi

Sultangazi ilçesinde kesintiden etkilenen Sultançiftliği mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 1 Şubat 2021 12.06’da başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 1 Şubat 2021 tarihinde 16.30 civarında bitmesi öngörülüyor.

Zeytinburnu Su Kesintisi

Zeytinburnu ilçesinde kesintiden etkilenen Sümer mahallesi ve Nuripaşa mahallesinde 200 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 1 Şubat 2021 14.41’de başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 1 Şubat 2021 tarihinde 17.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

Aynı zamanda vatandaşlar İSKİ'nin internet sitesi üzerinden gerekli bilgileri doldurarak planlı olmayan kesintiler ya da sorunlar için kolayca arıza kaydı da oluşturabiliyor.

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