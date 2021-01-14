İSKİ su kesintisi 14 Ocak 2021! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi sorgulama

İstanbul’da su kesintisi yaşanan mahallelerde ikamet eden vatandaşlar tarafından sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtı merakla araştırılmaya devam ediyor. Konuyla alakalı olarak İSKİ’nin resmi internet sitesinde su kesintisi yaşanan ilçelerdeki mahalleler, arıza ve kesinti nedenleri ve suların ne zaman geleceğine dair detaylı bilgi bulunuyor. Peki, sular ne zaman kesilecek ve ne zaman gelecek? İşte İstanbul su kesintisi ile ilgili tüm detaylar...
İSKİ’nin resmi internet sitesindeki bilgilere göre sular ne zaman gelecek 14 Ocak sorusunun cevabı ilçelere ve mahallelere göre farklılık gösteriyor. Bunun yanı sıra İSKİ su kesintisi arıza sebebiyle gerçekleştiği için internet sitesinde bulunan açıklama doğrultusunda, zaman zaman arıza giderilmiş olsa bile depo ve isale hatlarının tamamen istenen basınca gelmesi gecikebiliyor ve kullanım yoğunluğundan kaynaklı olarak gecikmeli şekilde su alınabiliyor. Peki, İSKİ su kesintisi olan bölgeler ve kesintinin giderileceği saatler neler?
Başakşehir ilçesinde kesintiden etkilenen Kayabaşı mahallesinde arıza sebebi ile basınç düşüklüğü nedeniyle 14 Ocak 2021 03.58’de başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 14 Ocak 2021 tarihinde 12.00 civarında bitmesi öngörülüyor.
Başakşehir ilçesinde kesintiden etkilenen Şahintepe mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 14 Ocak 2021 09.45’de başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 14 Ocak 2021 tarihinde 12.00 civarında bitmesi öngörülüyor.
Sarıyer ilçesinde kesintiden etkilenen Zekeriyaköy mahallesinde şebeke hattı vana montajı / değişimi nedeniyle 14 Ocak 2021 09.32’de başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 14 Ocak 2021 tarihinde 13.00 civarında bitmesi öngörülüyor.
Silivri ilçesinde kesintiden etkilenen Gümüşyaka Merkez mahallesi, Fevzipaşa mahallesi, Sancaktepe mah (Çanta Bld Fatih Mah), İsmetpaşa mah, Çanta, Alibey mahallesi, Balaban mah (Çanta Bld Mimar Sinan Mah), Değirmenköy ve Büyükçavuşlu Merkez mahallesinde ana isale hattı deplase çalışması nedeniyle 14 Ocak 2021 08.48’de başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 14 Ocak 2021 tarihinde 15.00 civarında bitmesi öngörülüyor. Sitede konuyla ilgili olarak "Çerkezköy-Değirmenköy-Gümüşyaka 1000Mm Ve 800Mm İsale Hatlarının Deplase Bağlantı Çalışması Yapılacaktır." açıklaması yer alıyor.
Silivri ilçesinde kesintiden etkilenen Balaban mahallesi (Çanta Bld Mimar Sinan Mah), Gümüşyaka Merkez mahallesi ve Sancaktepe mahallesinde (Çanta Bld Fatih Mah) 300 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 14 Ocak 2021 08.55’de başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 14 Ocak 2021 tarihinde 17.00 civarında bitmesi öngörülüyor.
Aynı zamanda vatandaşlar İSKİ'nin internet sitesi üzerinden gerekli bilgileri doldurarak planlı olmayan kesintiler ya da sorunlar için kolayca arıza kaydı da oluşturabiliyor.