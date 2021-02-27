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İSKİ su kesintisi 27 Şubat 2021! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi sorgulama

27.02.2021 12:53 | Son Güncelleme:
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İSKİ su kesintisi 27 Şubat 2021! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi sorgulama

İstanbul’da bazı bölgelerde 27 Şubat 2021 tarihinde şebeke hattı arızası ve ana isale hattı yenilemesi gibi nedenlerle su kesintisi yaşanıyor. Yapılan çalışmalar sebebiyle su kesintisi yaşanan ilçe ve mahallelerde yaşayan vatandaşlar tarafından sular ne zaman gelecek sorusunun cevabı araştırılıyor. İSKİ’nin resmi internet sitesindeki "arıza kesinti" bölümünde konuyla ilgili detaylı bilgi bulunuyor. İşte 27 Şubat İSKİ su kesintisi listesi!

İstanbul’da su kesintisi yaşanan mahallelerde ikamet eden vatandaşlar tarafından sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtı merakla araştırılmaya devam ediyor. Konuyla alakalı olarak İSKİ’nin resmi internet sitesinde su kesintisi yaşanan ilçelerdeki mahalleler, arıza ve kesinti nedenleri ve suların ne zaman geleceğine dair detaylı bilgi bulunuyor. Peki, sular ne zaman kesilecek ve ne zaman gelecek? İşte İstanbul su kesintisi ile ilgili tüm detaylar...

istanbul su kesintisi

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ’nin resmi internet sitesindeki bilgilere göre sular ne zaman gelecek 27 Şubat sorusunun cevabı ilçelere ve mahallelere göre farklılık gösteriyor. Bunun yanı sıra İSKİ su kesintisi arıza sebebiyle gerçekleştiği için internet sitesinde bulunan açıklama doğrultusunda, zaman zaman arıza giderilmiş olsa bile depo ve isale hatlarının tamamen istenen basınca gelmesi gecikebiliyor ve kullanım yoğunluğundan kaynaklı olarak gecikmeli şekilde su alınabiliyor. Peki, İSKİ su kesintisi olan bölgeler ve kesintinin giderileceği saatler neler?

27 ŞUBAT İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA

27 ŞUBAT İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

ARNAVUTKÖY SU KESİNTİSİ

Arnavutköy ilçesinde kesintiden etkilenen Hadımköy mahallesinde 150 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 27 Şubat 2021 05.24’de başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 27 Şubat 2021 tarihinde 15.30 civarında bitmesi öngörülüyor.

BAŞAKŞEHİR SU KESİNTİSİ

Başakşehir ilçesinde kesintiden etkilenen 1. Kısım mahallesinde 250 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 27 Şubat 2021 09.46’da başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 27 Şubat 2021 tarihinde 17.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

Başakşehir ilçesinde kesintiden etkilenen Ziya Gökalp mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 27 Şubat 2021 10.27’de başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 27 Şubat 2021 tarihinde 14.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

EYÜPSULTAN SU KESİNTİSİ

Eyüpsultan ilçesinde kesintiden etkilenen İslambey mahallesi ve Eyüp Merkez mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 27 Şubat 2021 09.59’da başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 27 Şubat 2021 tarihinde 13.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

KÜÇÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ

Küçükçekmece ilçesinde kesintiden etkilenen Tevfikbey mahallesi ve Kartaltepe mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 27 Şubat 2021 12.21’de başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 27 Şubat 2021 tarihinde 15.30 civarında bitmesi öngörülüyor.

Aynı zamanda vatandaşlar İSKİ'nin internet sitesi üzerinden gerekli bilgileri doldurarak planlı olmayan kesintiler ya da sorunlar için kolayca arıza kaydı da oluşturabiliyor.

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