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İskoçya'da can çekişen kızını bırakıp, pub'a giden anneye hapis cezası

29.10.2020 16:43 | Son Güncelleme

İskoçya'da, kanepede ölmekte olan 13 yaşındaki kızını bırakıp, puba giden bir anneye 3,5 yıl hapis cezası verildi. Mahkemede, Robyn'in bir hafta önce hastalığını tedavi ettirmek istediğini ancak annesinin bunu engellediği belirtildi.

İskoçya'da can çekişen kızını bırakıp, pub'a giden anneye hapis cezası

İskoçya'da, kanepede ölmekte olan 13 yaşındaki kızını bırakıp, puba giden bir anneye 3,5 yıl hapis cezası verildi.

Robyn Goldie Temmuz 2018'de, annesi Sharon Goldie'nin tedavi ettirmemesi sonrasında karın zarı iltihabından hayatını kaybetmişti. Robyn Goldie'de oniki parmak bağırsağı ülseri vardı.

Mahkemede, Robyn'in bir hafta önce hastalığını tedavi ettirmek istediğini ancak annesinin bunu engellediği belirtildi.

45 yaşındaki Sharon Goldie bir önceki duruşmada, Temmuz 2017-Temmuz 2018 arasında kızına bilerek kötü muamelede bulunma ve ihmal suçlamasını kabul etmişti.

Goldie, kızına yeterli yiyecek, gıda ve ısınma sağlamadığını, dövdüğünü ve esrar ile alkol kullanmasına izin verdiğini de kabul etmişti.

Anne ayrıca, kedi sidiği ve dışkısının bulunduğu, hijyenik olmayan bir ortamda yaşatma ve bu yüzden bitlenmesine neden olduğunu da itiraf etmişti.

Yargıç cezayı açıklarken yaptığı konuşmada "Kızın bazen zorlu olabilse de, senin tarafından uzun süre kötü muameleye maruz bırakıldı ve ihmal edildi. Kızına yeterli yiyecek alabilecek kadar paran vardı, ancak sen bunu değil alkol ve esrar satın almayı tercih ettin ve yeterli bir beslenme yerine kızına bunları verdin" dedi.

Mahkemede, Robyn'in ölümünden bir hafta önce kötü hissetmeye başladığı ve 24 Temmuz'da solgun ve titrer bir şekilde ambulansa ihtiyacı olduğunu söylediği, ancak annesinin bunu reddettiği anlatıldı.

Ayrıca bir arkadaşının Robyn'i taksiyle hastaneye götürme teklifini de reddetti.

25 Temmuz'da Robyn, bahçeye çıkıp, nefes alamadığını söylediği bir komşusundan ambulans çağırmasına yardımcı olmasını istedi, ancak annesi yine müdahale edip, içeri götürdü.

'Kanepede yığılmıştı**'**

Yargıç, Robyn'in hayatını kaybettiği 26 Temmuz günü için de şunları söyledi;

"Kızın o gün, öğleden sonra ağrı içindeydi. Sen de ona bir ağrı kesici verip, pub'a gittin. Eve döndüğünde kanepede yığılmış bir haldeydi,ama sen ve arkadaşın bahçeye çıkıp, bir şeyler içtiniz, çünkü hava güzeldi."

"Robyn bir saat sonra öldü."

Savcılar, Goldie'nin cinayet suçlamasını reddini ise kabul etti.

Mahkemede, Goldie'nin dokuz yaşındayken travmatik bir beyin yaralanması geçirdiği ve bunun bilişsel ve fiziksel kabiliyetlerini kısıtladığı kaydedildi.

Avukatı Marco Guarino Goldie için "Bu, hem psikolojik hem de fiziksel açıdan zorluk çektiği çok net olan bir kadın. Bu durum da yaptıklarının sonuçlarını kavrama yeteneğini etkiliyor." dedi.

"Mahkemenin, yaptıkları sonucu çocuğunun ölümüne neden olmanın çektirdiğinden daha büyük bir ceza vermesi mümkün değil. "

Guarino ayrıca, Goldie'nin 25 yaşındaki bir kızının geçtiğimiz günlerde Çin'de, trajik koşullar altında öldüğünü ve geriye tek bir çocuğunun, 23 yaşındaki oğlunun kaldığını söyledi.

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