İŞKUR çalışma saatleri nedir? İŞKUR şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Vatandaşların iş bulmak için başvurduğu İŞKUR, gerek çevrimiçi gerek ise yüz yüze hizmet verir. Ancak iş başvurusu konusunda gerekli bilgilerin alınması ve işlemlerin sorunsuz olarak ilerletilmesi için İŞKUR birimlerine gidilmesi önem taşır. Kısa çalışma ödeneği gibi konularla da ilgilenen yetkili kurum olan İŞKUR, hafta içi günlerinde bilgi alınması veya başvuruların gerçekleştirilmesi için vatandaşları karşılar.

İŞKUR kaçta açılıyor?

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü olarak hizmet sunan İŞKUR mesai saatleri sıkça araştırılan hususlardan biridir. Bu bağlamda en çok yanıt aranan sorulardan biri ise "İşkur kaçta açılıyor?" şeklindedir. İŞKUR mesai saatleri başlangıcı yani İŞKUR açılış saati 08.30 olarak belirtilebilir. Yani İŞKUR açılış saati olan 08.30'da kurumlara uğrayan kişiler, e-Devlet üzerinden halledemedikleri işlemleri şubelerden tamamlayabilir.

İŞKUR öğle arası kaçta?

Hafta içi günlerinde 08.30'da hizmet sunmaya başlayan İŞKUR mesai saatleri içerisinde tam hizmet vermeye devam eder. Ancak İŞKUR öğle arası saatleri içerisinde herhangi bir işlem gerçekleştirilemez. Dolayısıyla hafta içi bu kurumlara uğrayacak olan kişiler12.30'dan önce ve 13.30'dan sonraki saatleri tercih etmelidir. İŞKUR öğle arası saatleri 12.30 ile 13.30 arası şeklindedir.

İŞKUR kaçta kapanıyor?

"İşkur kaça kadar açık?" sorusuna ise 17.00 olarak yanıt verilebilir. Hafta içi günlerinde İŞKUR kapanış saati olan 17.00'ye kadar şubelere uğrayan kişiler, aciliyeti olan işlerini rahatlıkla halledebilir. Sabah 08.30'da başlayan İŞKUR mesai saati 17.00'a kadar öğle arası haricinde kesintisiz devam eder.

İŞKUR cumartesi açık mı?

Resmî ve dinî bayramlarda kapalı kalan İŞKUR şubeleri, hafta sonu günlerinde de açık değildir. İŞKUR devlet daireleri kapsamındadır. Dolayısıyla "Cumartesileri İŞKUR kaça kadar açık?" sorusuna yanıt sunmak mümkün değildir. Cumartesi ve pazar günleri İŞKUR kurumları kapalı olduğu için acil işlemlerin e-Devlet üzerinden halledilmesi gerekir. Cumartesi ve pazar günleri açık olmayan İŞKUR şubeleri, hafta içi her gün akşam saatlerine kadar hizmet vermeyi sürdürür.

