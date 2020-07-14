İŞKUR iş ilanları: İŞKUR ilanları ile binlerce kişi istihdam edilecek

İŞKUR iş ilanları her gün olduğu gibi yine en çok arananlar arasında yer alıyor. İş arayışında olan vatandaşlar İŞKUR iş ilanları arasından kendine uygun ilanları tespit ederek, iş bulma sürecini hızlandırmak istiyor. İŞKUR tarafından yapılan işçi girişlerinin de sorunsuz ilerlemesi bu ilanlara başvuru yapanlar tarafından olumlu karşılanıyor. Peki bugün İŞKUR iş ilanları arasında neler yer alıyor.

14 Temmuz İŞKUR iş ilanları

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi görevi için İŞKUR ilanları arasında oldukça fazla ilan yer alıyor. Türkiye'nin dört bir yanında çağrı merkezlerinde Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi olarak çalışmak isteyenler, bu ilanlara başvuruda bulunabilir.

İstanbul, Düzce, İzmir, Samsun, Kütahya, Ankra, Sakarya, Kocaeli, Antalya, Sivas, Balıkesir, Kayseri, Bursa, Gaziantep, Kahramanmaraş, Ordu, Diyarbakır, Adana, Mardin, Trabzon, Uşak, Elazığ, Tekirdağ, ve Konya bu pozisyon için eleman arayışının olduğu iller arasında yer alıyor.

Güvenlik Görevlisi

İŞKUR iş ilanları arasında en çok aranan ilanlardan biri de Güvenlik Görevlisi ilanları oluyor. İstanbul, Muğla, Tekirdağ, Bursa, Artvin, Kocaeli gibi illerde istihdam edilecek güvenlik görevlileri aranıyor. İŞKUR bu ilanlarla 48 kişinin istihdam edilmesini sağlayacak.