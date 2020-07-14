İŞKUR iş ilanları: İŞKUR ilanları ile binlerce kişi istihdam edilecek

İŞKUR iş ilanları her gün olduğu gibi yine en çok arananlar arasında yer alıyor. İş arayışında olan vatandaşlar İŞKUR iş ilanları arasından kendine uygun ilanları tespit ederek, iş bulma sürecini hızlandırmak istiyor. İŞKUR tarafından yapılan işçi girişlerinin de sorunsuz ilerlemesi bu ilanlara başvuru yapanlar tarafından olumlu karşılanıyor. Peki bugün İŞKUR iş ilanları arasında neler yer alıyor.
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi görevi için İŞKUR ilanları arasında oldukça fazla ilan yer alıyor. Türkiye'nin dört bir yanında çağrı merkezlerinde Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi olarak çalışmak isteyenler, bu ilanlara başvuruda bulunabilir.
İstanbul, Düzce, İzmir, Samsun, Kütahya, Ankra, Sakarya, Kocaeli, Antalya, Sivas, Balıkesir, Kayseri, Bursa, Gaziantep, Kahramanmaraş, Ordu, Diyarbakır, Adana, Mardin, Trabzon, Uşak, Elazığ, Tekirdağ, ve Konya bu pozisyon için eleman arayışının olduğu iller arasında yer alıyor.
İŞKUR iş ilanları arasında en çok aranan ilanlardan biri de Güvenlik Görevlisi ilanları oluyor. İstanbul, Muğla, Tekirdağ, Bursa, Artvin, Kocaeli gibi illerde istihdam edilecek güvenlik görevlileri aranıyor. İŞKUR bu ilanlarla 48 kişinin istihdam edilmesini sağlayacak.
En çok alım yapılan pozisyonlardan biri olan temizlik görevlisi pozisyonu için İŞKUR'da çok sayıda ilan bulmak mümkün. İstanbul, Konya, Samsun, Balıkesir, İzmir, Ankara gibi şehirlerde temizlik görevlisi olarak çalışacak kişiler İŞKUR iş ilanlarından faydalanabiliyor.
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Bu ilanların yanı sıra; İşletme Müdürü, Planlama Müdürü, Elektrik Tesisatçısı, Muhasebe Elemanı, Satış Elemanı, Büro İşçisi, Beden İşçisi, Metal Kaplamacı, Aşçı, Pazarlama Sorumlusu, İnşaat İşçisi, Sıhhı Tesisatçı, Bahçıvan, Temizlik Görevlisi, Çaycı, Matbaa İşçisi, Satış Danışmanı, Paketleme İşçisi, Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı, Arıtma Tesisi İşletme Operatörü, Motosikletli Kurye, İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı, Ön Muhasebeci, Fotoğrafçı, Makineci, Gazaltı Kaynakçısı, Kimya Mühendisi, Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı, Plastik Mamuller İmal İşçisi, Depo Görevlisi, Sevkiyat Görevlisi, Resepsiyon Görevlisi, Malzeme Takip ve Dağıtım İşçisi, Gaz ve Tesisat Teknikeri gibi pozisyonlar için çok sayıda İŞKUR iş ilanı bulunuyor.