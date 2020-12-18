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İŞKUR TYP başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Nereden öğrenilebilir? - TYP başvurusu nasıl yapılır?

18.12.2020 15:38 | Son Güncelleme:
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İŞKUR TYP başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Nereden öğrenilebilir? - TYP başvurusu nasıl yapılır?

İşkur’dan TYP başvurusu yapmak istiyor ya da başvuru sonucu bekliyor olabilirsiniz. Bu yazımızda İşkur TYP Başvuruları hakkında aradığınız tüm yanıtları bulabileceksiniz.

İşkur her yıl binlerce kişinin, aradıkları gibi bir iş bulmasına destek olur. Yazımızda işkur TYP başvuru nasıl yapılır? İşkur TYP sonuç süreci nasıl işler gibi birçok sorunun cevabına ulaşabileceksiniz. İşkur TYP başvurularımı nasıl takip ederim diyen bireyler için ayrıntıları derledik. Hadi yazıya geçelim.

İşkur Toplum Yararına Program (TYP) Nedir?

Günümüzde işsizlik sorunu giderek büyüyen ve binlerce kişiyi etkileyen bir durumdur. Bu problemlerin giderilmesine yönelik girişimlerde bulunan İşkur’un TYP projesi, özellikle istihdam konusunda dezavantajı olan bireylerin, asgari ücretle çalışabilecekleri bir program sunar. Toplum yararına program olarak adlandırılan bu proje ile 9 ay süreyle asgari ücretle ve farklı işlerde çalışabilen bireyler, çoğunlukla uzun süre işsizlik dönemi yaşayan bireylerdir. Bu nedenle projedeki asıl amaç; bu bireylerin çalışma düzenine ve disiplinine alışmaları ve gelir elde etmeleridir. Bu projeye alınan başvurular değerlendirilerek personel seçimi yapılır. Bireylerin geçici de olsa iş bulmalarını ve asgari ücret ile çalışmalarını sağlayan bu projeye yoğun bir başvuru vardır.

İşkur TYP Başvurusu Nasıl Yapılır?

TYP projesinden yararlanmak için başvuru yapmak isteyen ve başvuru şartlarını karşılayan pek çok birey vardır. İşkur TYP başvuruları, belirtilen süreler içerisinde bu kurum aracılığı ile yapılır. Gerekli şartları taşıyan bireyler, başvuruya engel bir durum yoksa sıralamaya dahil edilir. Başvurularda önceliği olan bazı özel gruplar da bulunur. Değerlendirme aşamasında dikkate alınan başvuru ölçütünün başında, belirli sebeplerle istihdamın zorlaşması gelir. Siz de belirli dezavantajlardan dolayı iş bulmakta zorlanan ve uzun süredir iş arayan bir bireyseniz; bu programa başvurabilirsiniz. Böylece çeşitli alanlarda en az 9 ay çalışma fırsatı elde edebilir ve maddi sıkıntılarınıza çözüm getirebilirsiniz.

İşkur TYP Başvuru Koşulları Nelerdir? Kimler Programa Başvurabilir?

İşkur TYP Başvuru ne zaman 2020 sorusu ile araştırmalar yapan bireyler, İşkur tarafından belirlenen dönemlerde kurum aracılığı ile başvuru yapabilir ancak başvuru koşullarını yerine getirmek gerekir. Bu başvuruda ilk koşul; 18 yaşını doldurmuş, yetişkin bir vatandaş olmaktır. TYP projesine başvurmak isteyen bireylerin, öncelikle kuruma kayıtlı işsiz olmaları gerekir. İşkur’a iş bulmak amacıyla kayıtlı olan bu işsiz kişilerin emekli ya da malul aylığı almamaları gerekir. Bu durum, TYP başvurusuna engel olur. Başvuruda bulunmak isteyen kişiler, öğrenci olmamalıdır ancak bu şart, açıköğretim liseleri ve üniversitelerini kapsamaz.

Kimler TYP Başvurusunda Bulunamaz?

İşkur’un TYP projesi pek çok kişinin istihdamına olanak sağlar. Ancak bazı özel durumları olan bireyler, geçici süre ile bu olanaklardan yararlanamaz.İşkur’un düzenlediği bir kurs ya da programdan yararlanmasının üzerinden en az 6 ay geçmeyen kişiler, bu programa başvuruda bulunamaz. TYP ile bir kurumda çalışırken, mazeretsiz olarak işten ayrılan kişiler ile geçerli nedenlerle işten çıkartılan kişiler 24 ay geçmeden, tekrar başvuruda bulunamaz. Bu program aracılığı ile uygun görülen ve kendisine teklif edilen işleri, mazeretsiz olarak geri çeviren kişiler de aynı şekilde 24 ay süre ile tekrar işlem yapamaz. Kurumun herhangi bir kurs ya da programına katılamaması üzerine yaptırım uygulanan kişiler, bu yaptırım süresince TYP’ den yararlanamaz. İşkur TYP alımları yapılırken bu durumlar göz önünde bulundurulur.

İŞKUR TYP Hangi Alanlara Yöneliktir?

İşkur TYP aracılığı ile asgari ücretle çalışma fırsatı bulan bireyler, farklı alanlara yönelik olarak istihdam edilir. Böylece bireylerin yetenekleri ve deneyimleri göz önünde bulundurularak iş tercihi yapmak mümkündür. İşkur TYP başvurularım ile başvurularını görüntüleyen bireyler, bu farklı alanlardan gelen iş tekliflerini değerlendirebilir. Bu alanlar arasında çevre temizliği alanı, kamusal altyapı yenileme işlemleri, Milli Eğitim bakanlığına bağlı olan devlet okulları için çevre düzenlemesi ve bakım, onarım, temizlik işleri bulunur. Bunlar haricinde tarihi ve kültürel mirasların korunması ve restorasyonu, ağaçlandırma, vadi ve derelerde düzenleme, erozyon önleme çalışmaları ile park, bahçe düzenlemeleri de yer alır. Bu geniş alanlar arasında istihdamı sağlanan bireyler, asgari ücretle çalışmaya başlar. 9 aylık bir süreçte asgari ücretli bir işte çalışmak isteyen ve başvuru şartlarını taşıyan bireyler bu alanlarda istihdam edilir. Gelen iş tekliflerinden 3 tanesini reddetmek, geçici olarak başvuru hakkının iptal olmasına sebep olabilir.

İŞKUR TYP Maaşları Ne Kadar?

İşkur’un özellikle istihdamı zor olan ve uzun zamandır işsizlik sorunu yaşayan bireylere yönelik olarak sunduğu TYP programında maaşlar merak konusudur. Bu program ile iş bulan kişiler 9 ay süre ile ve asgari ücretle çalışırlar. Aynı zamanda bu çalışma süreci boyunca bireylerin sigorta primleri de ödenir. Haftalık çalışma saati 45 olur ve işe devam etme zorunluluğu vardır. Belirli sebeplerden dolayı 14 güne kadar ücretsiz izin hakkı kullanılabilir. Bu ücretsiz izin süresince, herhangi bir ödeme yapılmaz. Asgari ücretle ve sigortayla çalışma şansı elde etmek isteyen bireyler bu programa başvuru yapabilir. İşkur TYP sonuç ekranı ile bu başvuruların sonuçlarına ulaşabilirsiniz.


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