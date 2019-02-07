HABER

Islak imza kumpası davasında 1 tahliye

YAŞAM HABERLERİ  | 07.02.2019 17:26 | Son Güncelleme

Ergenekon Davası’na delil kabul edilen "İrtica ile Mücadele Eylem Planı" belgesinde CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek’in ıslak imzası bulunduğu iddia edilerek kumpas kurulduğu iddiasına ilişkin davanın tek tutuklu sanığı emekli Albay Burhanettin Cihangiroğlu tahliye edildi.Ergenekon Davası’na delil kabul edilen "İrtica ile Mücadele Eylem Planı" belgesinde CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek’in ıslak imzası bulunduğu iddia edilerek kumpas kurulduğu iddiasına ilişkin biri tutuklu 18 sanığın yargılanmasına devam edildi.İstanbul 24.

Ergenekon Davası’na delil kabul edilen "İrtica ile Mücadele Eylem Planı" belgesinde CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek’in ıslak imzası bulunduğu iddia edilerek kumpas kurulduğu iddiasına ilişkin davanın tek tutuklu sanığı emekli Albay Burhanettin Cihangiroğlu tahliye edildi.
Ergenekon Davası’na delil kabul edilen "İrtica ile Mücadele Eylem Planı" belgesinde CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek’in ıslak imzası bulunduğu iddia edilerek kumpas kurulduğu iddiasına ilişkin biri tutuklu 18 sanığın yargılanmasına devam edildi.
İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Burhanettin Cihangiroğlu ve 16 tutuksuz sanık hazır bulundu. Duruşmada emekli Albay Dursun Çiçek "müşteki" sıfatıyla duruşmaya katılırken, şikayetçi eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’u ise avukatı İlkay Sezer temsil etti.
Duruşmada bir tanığın dinlenmesinin ardından mahkeme ara kararını açıkladı
Mahkeme heyeti, savunmasının alınmış olması, delillerin büyük oranda toplanmış olması, kaçma ve delilleri karartma şüphesini gösteren somut olguların bulunmaması, tutuklu kaldığı süre ve mevcut delil durumu ve tutuklama ile elde edilmek istenen amaca ulaşıldığı ve adli kontrol hükümlerinin yeterli olacağı kanaate varıldığını belirterek sanık Burhanettin Cihangiroğlu’nun tahliyesine karar verdi. Mahkeme tahliyesine karar verilen Cihangiroğlu’nun yurtdışına çıkış yasağı ve haftada bir gün karakolda imza atmasına hükmetti.

Telefonunuzda yüklüyse dikkat! Hemen silin, her şeyinizi çalıyor... Telefonunuzda yüklüyse dikkat! Hemen silin, her şeyinizi çalıyor...
Organize Sanayi Bölgesi’nde korkutan yangınOrganize Sanayi Bölgesi’nde korkutan yangın
Lastiği patlayan otomobil takla attı: 2 yaralıLastiği patlayan otomobil takla attı: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

7 yıl sonra toprağa gömülü halde bulundu

7 yıl sonra toprağa gömülü halde bulundu

Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!

Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!

CHP'nin Şanlıurfa Siverek adayı Mehmet Fatih Bucak oldu

CHP'nin Şanlıurfa Siverek adayı Mehmet Fatih Bucak oldu

Kredi borcu olanlar dikkat!

Kredi borcu olanlar dikkat!

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

ABD'den Türkiye'ye Venezuela çağrısı: Siz de destekleyin

ABD'den Türkiye'ye Venezuela çağrısı: Siz de destekleyin

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı'na 9 bin 500 personel alınacak (Diyanet Personel alımı başvuru şartları neler?)

Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...

Müteahhit, muhtarlık binasında intihar etti

Korkunç olay! Muhtarlığa gidenler dehşete düştü

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Kaçırılan Sıla bulundu, zanlı gözaltında

Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'

Balık pazarında dev kurşun balığı

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.