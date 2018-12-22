CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Zulmün karşısında sessiz kalmayacağız, kalmamalıyız. Eğer çocukların kanı akıyorsa o çocuklara sahip çıkmak bizim boynumuzun borcudur, o çocuklar masumdur. Savaşın ortasında çocuklar kalmamalı, İslam dünyasında kan akmamalı. İslam dünyasında barış ve huzur olmalı." dedi.

Kılıçdaroğlu, Erzurum'un Çat içesinde, İlçe Belediyesince yaptırılan ve aralarında İslam Eserleri Müzesi'nin de bulunduğu 81 Eserin Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç'a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Çat'ın 18 bin nüfuslu güzel bir ilçe olduğunu ve belediyecilikte her zaman örnek gösterdiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"1 Ocak 2019'dan itibaren o Ankara'daki beyler asgari ücreti ne yaparlar bilmiyorum ama bizim bütün belediyelerde asgari ücret net 2 bin 200 lira olacak. Ankara'daki beyler paraya doymuyorlar, ben bunu gayet iyi biliyorum. Ayda 50 bin liranın üzerinde aylık alıyorlar yetmiyor. Ayrıca emekli aylığı alıyorlar o da yetmiyor. Uçağa, dolmuşa, yemeğe, mutfağa, okula, arabaya para vermiyorlar, aldıkları para yetmiyor yine maaşımıza zam yapın diyorlar. Ben de diyorum asgari ücret net CHP'li belediyelerin tamamında 2 bin 200 lira olacak. Allah nasip ederse aldığımız büyük kentler başta olmak üzere çok sayıda belediyeyi alacağız. O belediyelerde de asgari ücret 2 bin 200 lira olacak ama ocak ile mart arasındaki farkı daha sonra kazandığımız bütün belediyelerde işçilere aylık farkı olarak ayrıca ödeyeceğiz."