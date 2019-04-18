HABER

İslami Cihad'dan Ortak Arap Cephesi kurulması çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 22:53 | Son Güncelleme

İslami Cihad'dan Ortak Arap Cephesi kurulması çağrısı

İslami Cihad Hareketi, ABD'nin Yüzyılın Anlaşması planıyla mücadele için Ortak Arap Cephesi kurulması çağrısında bulundu.

İslami Cihad Hareketi'nin, Gazze'de bazı İslami ve ulusal güçlerle düzenlediği siyasi istişare toplantısının ardından yapılan basın açıklamasında, ABD'nin Yüzyılın Anlaşması planıyla mücadele için Ortak Arap Cephesi kurulması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "Ne pahasına olursa olsun yalnızca Gazze'yi içine alan ya da Gazzesiz bir Filistin devleti kurulmasını reddediyoruz. Ayrıca alternatif vatan ya da toprak önerilerine de karşıyız." ifadeleri yer aldı.

İsrail'i tanımanın İslam dünyasının mevcudiyeti ve kimliği için tehdit oluşturduğu, normalleşmenin ise Yüzyılın Anlaşması planının yürürlüğe girmesi için bir araç olduğu vurgulanan açıklamada, ayrıca normalleşmenin ümmet içinde mezhep odaklı bölünmenin derinleşmesi, ülkeler ve halklar arasında iç düşmanlıklar yaratılması anlamına geldiği ifade edildi.

"Arap toprak bütünlüğüne dokunan her türlü öneriyi reddediyoruz." denilen açıklamada, Filistin'de ulusal birlik hükümeti kurulması, devlet başkanlığı ve genel seçimlerin yapılması, sorunlarla yüzleşebilecek yeni yönetimin seçilmesi amacıyla Filistin Ulusal Konseyi seçimleri için tarih belirlenmesi gerektiği kaydedildi.

- "Yüzyılın Anlaşması"

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda öne sürdüğü, Suudi Arabistan, Birleşik Arapları Emirlikleri (BAE) ve Mısır'ın da destek verdiği belirtilen "Yüzyılın Anlaşması" planının, Filistin devletini kurmak için Sina topraklarının bir bölümünün alınmasını öngördüğü ileri sürülüyor.

Planın, Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içerdiği de belirtiliyor.

İsrail tarafından yerlerinden edilen 6 milyona yakın Filistinli mültecinin geri dönüş hakkı konusuna yer verilmediği kaydedilen planda, Filistin tarafına bazı maddi yardımlar ile Kudüs'ün kenar mahallelerinden birinin başkent olarak önerildiği ifade ediliyor.

PARTNERTürkler en çok bu ülkeyi sevdiTürkler en çok bu ülkeyi sevdi
Bursa’da mağarada mahsur kalan 7 defineciyi kurtarmak için seferberlikBursa’da mağarada mahsur kalan 7 defineciyi kurtarmak için seferberlik
Doluya hazırlık yapan Teksaslılar renkli kareler oluşturduDoluya hazırlık yapan Teksaslılar renkli kareler oluşturdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin Gazze

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

Korkutan açıklama: Yeni bir silah denedik!

Korkutan açıklama: Yeni bir silah denedik!

YSK kararı verdi! O itiraz reddedildi

YSK kararı verdi! O itiraz reddedildi

'Çocuklar Duymasın, 2023'te ekranlara dönecek'

'Çocuklar Duymasın, 2023'te ekranlara dönecek'

AK Parti'de istifa sinyali!

AK Parti'de istifa sinyali!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Sosyal deneyde kadından şoke eden teklif!

Sosyal deneyde kadından şoke eden teklif!

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Ramazan Bayramı tatili belli oldu

Ramazan Bayramı tatili belli oldu

Mağarada can pazarı! 35 metre derinlikte mahsur kaldılar

Mağarada can pazarı! 35 metre derinlikte mahsur kaldılar

Soma faciası davasında Can Gürkan tahliye edildi

Soma faciası davasında tahliye kararı!

İBB resmi hesabından Ekrem İmamoğlu mesajı!

İBB hesabından İmamoğlu mesajı!

Eski Yargıtay ve eski Yüksek Seçim Kurulu üyesi Ali Kaya'ya hapis cezası!

FETÖ davasında Ali Kaya'ya hapis cezası!

Bir mahalleyi isyan ettiren olay: Artık bıktık!

Bir mahalleyi isyan ettiren olay: Artık bıktık!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.