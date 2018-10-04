İslami Cihad'ın yeni genel sekreteri için askeri geçit töreni

Gazze'deki İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Seraya el-Kudüs, hareketin yeni Genel Sekreteri Ziyad en-Nahale'ye bağlılıklarını göstermek için askeri geçit töreni düzenledi.

Üniformalı ve yüzleri maskeli binlerce Seraya el-Kudüs mensubu, orta ve hafif silahlarla Gazze caddelerinde yürüdü. Büyük roketler taşıyan askeri araçlar da ilk kez geçit töreninde Gazzelilerin karşısına çıktı.

Seraya el-Kudüs Sözcüsü Ebu Hamza, tören sırasında düzenlediği basın toplantısında, yeni Genel Sekreter Nahale'ye bağlılıklarını ifade etti.

Ebu Hamza, "Filistin'in bir karış toprağı üzerinde dahi pazarlık yapmayacağız. Seraya el-Kudüs, cihat meydanlarında ve halkımızı savunmak amacıyla hep hazır olacaktır. Halkımızın kanı heder olmayacak. Bütün komplolarla mücadele edecek, tüm tasfiye planlarını boşa çıkaracağız." dedi.

İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Nahale de törende yayımlanan konuşmasında, "Davamımıza ve halkımıza sadık kalacağımıza yönelik sözümü yineliyorum. Ve düşmanla mücadelede cihat bayrağının, düşmeyeceği sözünü veriyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyad en-Nahale, 28 Eylül'de Ramazan Abdullah Şallah'ın yerine İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri seçilmişti.

