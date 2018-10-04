HABER

İslami Cihad'ın yeni genel sekreteri için askeri geçit töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 20:42 | Son Güncelleme

İslami Cihad'ın yeni genel sekreteri için askeri geçit töreni

Gazze'deki İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Seraya el-Kudüs, hareketin yeni Genel Sekreteri Ziyad en-Nahale'ye bağlılıklarını göstermek için askeri geçit töreni düzenledi.

Üniformalı ve yüzleri maskeli binlerce Seraya el-Kudüs mensubu, orta ve hafif silahlarla Gazze caddelerinde yürüdü. Büyük roketler taşıyan askeri araçlar da ilk kez geçit töreninde Gazzelilerin karşısına çıktı.

Seraya el-Kudüs Sözcüsü Ebu Hamza, tören sırasında düzenlediği basın toplantısında, yeni Genel Sekreter Nahale'ye bağlılıklarını ifade etti.

Ebu Hamza, "Filistin'in bir karış toprağı üzerinde dahi pazarlık yapmayacağız. Seraya el-Kudüs, cihat meydanlarında ve halkımızı savunmak amacıyla hep hazır olacaktır. Halkımızın kanı heder olmayacak. Bütün komplolarla mücadele edecek, tüm tasfiye planlarını boşa çıkaracağız." dedi.

İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Nahale de törende yayımlanan konuşmasında, "Davamımıza ve halkımıza sadık kalacağımıza yönelik sözümü yineliyorum. Ve düşmanla mücadelede cihat bayrağının, düşmeyeceği sözünü veriyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyad en-Nahale, 28 Eylül'de Ramazan Abdullah Şallah'ın yerine İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri seçilmişti.

PARTNERPanseksüellik nedir? Panseksüellik hakkında bilmeniz gereken 10 şeyPanseksüellik nedir? Panseksüellik hakkında bilmeniz gereken 10 şey
Vatandaşın bomba merakı polisi çileden çıkardı! Bir an olsun gözlerini ayırmadılarVatandaşın bomba merakı polisi çileden çıkardı! Bir an olsun gözlerini ayırmadılar
Kurtulmuş: Terör örgütlerinin tamamını lanetliyoruz (4)Kurtulmuş: Terör örgütlerinin tamamını lanetliyoruz (4)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gazze İslami Cihad Hareketi Seraya el-Kudüs

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı kinimizi daha da artırdı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı kinimizi daha da artırdı!

Diyanet'ten 'faiz' açıklaması

Diyanet'ten 'faiz' açıklaması

Yerleşiklerin altın talebi banka hesaplarına yaradı

Yerleşiklerin altın talebi banka hesaplarına yaradı

Zahide Yetiş'teki sakallı kadının hikayesi gözyaşlarına boğdu!

Zahide Yetiş'teki sakallı kadının hikayesi gözyaşlarına boğdu!

ABD'den Türkiye'yi yasa boğan saldırı için açıklama

ABD'den Türkiye'yi yasa boğan saldırı için açıklama

Erzurumlu bankacı herkesi şaşkına çevirdi! Gizlemek için 2 yıldır izin yapmamış

Erzurumlu bankacı herkesi şaşkına çevirdi! Gizlemek için 2 yıldır izin yapmamış

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD ve Rusya arasında tansiyon gittikçe artıyor! 7 Rus ajanına şok suçlama

ABD ve Rusya arasında tansiyon gittikçe artıyor! 7 Rus ajanına şok suçlama

Akşener 'Demirden korksak trene binmezdik' dedi, Bahçeli'ye açık adres verdi!

Akşener 'Demirden korksak trene binmezdik' dedi, Bahçeli'ye açık adres verdi!

Vatandaşın bomba merakı polisi çileden çıkardı! Bir an olsun gözlerini ayırmadılar

Vatandaşın bomba merakı polisi çileden çıkardı! Bir an olsun gözlerini ayırmadılar

Batman'daki saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Yahya Şen uçakta şehit düştü

Batman'daki saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Yahya Şen uçakta şehit düştü

İçtüzükte değişiklik teklifi kabul edildi

İçtüzükte değişiklik teklifi kabul edildi

Kadıköy'de yol çöktü! Trafik kilitlendi!

Kadıköy'de yol çöktü! Trafik kilitlendi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.