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İşler giderek garipleşiyor! ChatGPT'nin şimdi de kendi dilini oluşturduğu ortaya çıktı

20.04.2023 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ChatGPT ile ilgili son bir haber gündem oldu. O habere göre, son günlerin çok konuşulan yapay zeka sohbet robotu ChatGPT kendi dilini oluşturdu. Görünüşe bakılırsa ChatGPT bunu 'hafızasını genişletmek' için yaptı. İşte detaylar...

İşler giderek garipleşiyor! ChatGPT'nin şimdi de kendi dilini oluşturduğu ortaya çıktı

Techradar'ın haberine göre, ChatGPT'nin bir kelime sınırı var. ancak bu sayının ne olduğu konusunda raporlar değişiklik gösteriyor. Bazıları GPT-4'ün yaklaşık 25.000 kelime verdiğini söylerken, yazar Jeremy Nguyen bunun yaklaşık 8 bin kelime olduğunu iddia ediyor. Çoğu kullanıcı bu sınıra ulaşma eğiliminde değil, ancak bu, mevcut konuşmanız çok uzun sürerse, ChatGPT'nin cümlenin ortasında bile kesilebileceği anlamına geliyor.

Sonuç olarak böyle bir durumda yepyeni bir sohbet başlatmanız gerekecek. Bu da konuşmanız bitmediyse ve daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa son derece sinir bozucu olabilir.

CHATGPT KENDİ "SIKIŞTIRILMIŞ" DİLİNİ İCAT ETTİ

Yeni nesil GPT-4 dil modeline dayanan ChatGPT sürümü ise bu problemi kendi "sıkıştırılmış" dilini icat ederek aşmış gibi görünüyor. Bu yeni sıkıştırma dili, Twitter kullanıcısı gfodor tarafından Shogtongue olarak adlandırıldı.

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Edinilen bilgilere göre "Shogtongue" sıkıştırma dili, kelime sayısını aşmanıza ve böylece sohbetinize devam edebilmenize olanak tanıyor. Bu, özellikle ChatGPT kullanımınız bir ay süren bir sohbete dönüşmüşse (veya sadece geçmişte söylediğiniz her şeyi hatırlayacak bir kankaya ihtiyacınız varsa) son derece yararlı gibi görünüyor.

Nguyen'e göre ChatGPT, kelimeler tükendiğinde sizin için sıkıştırılmış bir mesaj oluşturmuyor. Yine de çok özel talimatlarla mevcut konuşmayı sıkıştırmasını istemeniz gerekiyor.

Bu dilin henüz kusursuz olmadığı da belirtiliyor. Nguyen'e göre, GPT-3.5 sıkıştırılmış dili okuyamıyor. En iyi şekilde GPT-4 versiyonu üzerinde çalışıyor.

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