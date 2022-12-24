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İsmail Bakan kimdir? Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü İsmail Bakan nereli ve kaç yaşında? Resmi Gazete'de yayımlandı!

24.12.2022 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsmail Bakan, 24 Aralık 2022 Cumartesi günü Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü oldu. Resmi Gazete'deki açıklamanın ardından birçok kişi arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. Peki, İsmail Bakan kimdir? Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü İsmail Bakan nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar...

İsmail Bakan kimdir? Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü İsmail Bakan nereli ve kaç yaşında? Resmi Gazete'de yayımlandı!

İsmail Bakan, Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrası 24 Aralık 2022 Cumartesi gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü İsmail Bakan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, İsmail Bakan kimdir? İşte ayrıntılar...

İSMAİL BAKAN KİMDİR?

İsmail Bakan 1967 yılında Malatya'da dünyaya geldi.

1989'da Dokuz Eylül Üniversitesi İşleme bölümünden mezun oldu.

1995 yılında İngiltere'de Coventry University'de İşletme yüksek lisansı 1999'da aynı üniversite de İşletme doktorası yaptı.

İsmail Bakan evli ve 3 çocuk babasıdır.

İSMAİL BAKAN, KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ OLDU

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Naci Çağlar, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bülent Çakmak, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Bakan, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Cem Zorlu, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Kul ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mümin Şahin atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7. maddeleri gereğince yaptı.

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