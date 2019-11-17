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İsmail Heniyye: "İsrail Filistin'den çıkarılıncaya kadar savaş sürecek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 22:20 | Son Güncelleme

İsmail Heniyye: "İsrail Filistin'den çıkarılıncaya kadar savaş sürecek"

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 8 ferdini birden kaybeden Es-Sevarika ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Heniyye, beraberindeki Hamas heyetiyle Deyr Belah bölgesinde kurulan taziye çadırında aileye taziyelerini iletti.

İsmail Heniyye, burada yaptığı konuşmada, ailenin dökülen kanının intikamını mutlaka alacaklarını belirtti.

Gazze'ye yönelik son saldırılarda Filistin direnişinin elde ettiği başarının, İsrail'e atılan roketlerin sayısıyla ya da verilen zararla değil düşmanı temellerinden sarsmış olmakla ölçülmesi gerektiğini kaydeden Heniyye, "İlk tur sona erdi ama İsrail topraklarımızdan ve Mescid'i Aksa'mızdan çıkarılıncaya kadar savaş sürecek." diye konuştu.

Sevarika ailesinin hedef alınmasının İsrail'in işlediği katliamlar silsilesinin bir parçası olduğuna değinen Heniyye, "Siyonist düşmanın yaptığı hesaplar tutmayınca ve direniş onun kapasitesini felce uğratınca bu tür katliamlar işlemeye yelteniyor." ifadesini kullandı.

Heniyye ayrıca, Sevarika ailesine yeni bir ev inşa etmeleri için arazi tahsis edildiğini açıkladı.

- Ne olmuştu?

İsrail ordusu 12 Kasım'da, Gazze'nin doğusunda İslami Cihad Hareketinin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve saldırı düzenlemiş, Ebu'l Ata ile eşi hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusu, 13 Kasım'da Deyr Belah bölgesinde bir barakaya hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda Sevarika ailesinden 5'i çocuk 8 kişi yaşamını yitirmişti. İsrailli yetkililer, saldırının hedefinde İslami Cihad Hareketi'nin önde gelen komutanlarından Resmi Ebu Melhus es-Sevarika'nın olduğunu açıklamıştı.

İsrail saldırıları sonucu Gazze'de, 34 Filistinli hayatını kaybetmiş, 110 Filistinli yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze İsmail Heniyye israil

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