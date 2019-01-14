İsmail'in Yeri et lokantasının sahibi tutuklanmıştı! İfadesi ortaya çıktı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Düzce Sanayici ve İş Adamları Derneği iddianamesi kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ancak 15 Temmuz darbe girişimi sonrası umreye gittiğini söyleyerek yurt dışına kaçan İsmail Çolak, geçen hafta teslim olmuş ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

İsmail Çolak mahkemede hakkında ortaya atılan iddiaları kabul etmedi. Çolak mahkemede verdiği ifadesinde, 1994 yılında örgüt elebaşı Fethullah Gülen’in Bolu Dağı’ndaki işletmesine yemek yemeğe geldiğini, bu ziyaretten sonra örgüt üyelerinin işletmesine geldiğini belirterek, "Ben bu örgüte üyelik yapmadım. Lokanta işletmecisiyim. 1994 yılında Fethullah Gülen Bolu Dağı’ndaki işletmeme gelip yemek yedi. O ziyaret sonrasında benim işletmem değer gördü, cemaatin üyeleri 'Gülen orada yemek yedi' diye benim işletmeme gelmeye başladı. Daha sonra beni sohbetlere davet t ettiler, ama ben Düzce’de hiçbir zaman sohbete katılmadım" dedi.

PATATES VE SOĞAN BAĞIŞLAMIŞ



Kendisinden talebe okutmak için para istendiğini ifade eden Çolak, "İmkanım olmadığını söyledim, reddettim. Sürekli baskı altında tuttular, her geldiklerinde destek istediler. Ben de para olarak yardım edemeyeceğimi söyleyerek patates, soğan vereceğimi belirttim. Daha sonra Düzce’deki yurda, haftada birer çuval patates ve soğan bıraktım" diye konuştu.