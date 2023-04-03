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İsmail Küçükkaya 'Bunu konuşmalısınız' diyerek yayına böyle çıktı! 'Tanesi 6 TL'ye satılıyor'

03.04.2023 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son verilere göre yıllık enflasyon yüzde 50,51, aylık ise yüzde 2,29 oldu. Halk TV'de İsmail Küçükkaya artan gıda fiyatlarına dikkat çekerek İTO verilerine göre zam şampiyonunun soğan olduğunu belirtti. Soğanın tanesinin 6, kilosunun 30 TL'ye satıldığı açıklayan Küçükkaya, "Tarım ülkesi Türkiye'de bir tek soğanın 6 TL'ye satıldığı gerçekse asıl konuşulması gereken soğandır, soğan" dedi. Ayşenur Arslan da İsmail Küçükkaya'dan 'Bayrağı devir ve teslim aldım' diyerek masadaki soğanı gösterdi.

İsmail Küçükkaya 'Bunu konuşmalısınız' diyerek yayına böyle çıktı! 'Tanesi 6 TL'ye satılıyor'

Piyasaların yakından takip ettiği enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon martta aylık bazda yüzde 2,29 artarken yıllık bazda yüzde 50,51 oldu. İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre Mart'ta önceki aya göre fiyatı en çok artan ürün yüzde 22,42 ile soğan, en fazla azalan ürün ise yüzde 24,12 ile maç giriş bileti ücreti oldu.

ELİNDE SOĞANLA ÇIKTI

Halk TV'de İsmail Küçükkaya artan gıda fiyatlarına dikkatleri çekti. Eline aldığı soğanın kilosunun 30, tanesinin 6 TL'ye satıldığını ifade eden Küçükkaya, "Tarım ülkesi Türkiye'de bir tek soğanın 6 TL'ye satıldığı gerçekse asıl konuşulması gereken soğandır, soğan" açıklamasını yaptı.

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Küçükkaya şunları ifade etti:

"İstismar edilecek konular değil. Siz bunu konuşmalısınız. Eğer tarım ülkesi ülkede bir kilo soğan 20, 25 yer yer 30 TL'ye satılıyorsa, tarım ülkesi Türkiye'de bir tek soğanın 6 TL'ye satıldığı gerçekse asıl konuşulması gereken soğandır, soğan"

"BAYRAĞI DEVİR VE TESLİM ALDIM" DİYEREK SOĞANI GÖSTERDİ

Ayşenur Arslan da İsmail Küçükkaya'dan sonra ekran karşısına çıktı. Arslan, Küçükkaya'dan 'Bayrağı devir ve teslim aldım' diyerek masadaki soğanı alıp gösterdi. Açıklamasında Arslan, "Bildiğiniz soğan, bunu bayrak niyetine devir teslim aldım. Sabahleyin Küçükkaya gösterdi, kilosu 20 TL. 'Ben de kullanabilir miyim' dedim, 'ya olmaz dediler 7,5 TL dediler', 'neyse fazlasını vereyim, 10 TL olmaz mı' dedim. Latifesi bir yana soğanı konuşacağız. Hep konuşulması gerek bir konu bu" açıklamasını yaptı.

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soğan ismail küçükkaya

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