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İsmail Saymaz ve Ertuğrul Özkök halay çekti, sosyal medyada olay oldu

18.10.2021 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazeteciler Ertuğrul Özkök ve İsmail Saymaz'ın halay çektiği görüntüler gündem yarattı. Söz konusu görüntüler için Cüneyt Özdemir "halay suçu" ifadelerini kullandı.

FOX TV haber sunucusu İsmail Küçükkaya, Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök ile gazeteci İsmail Saymaz'ın Diyarbakır'da Kardeş Türküler eşliğinde halay çektiği görüntüleri paylaştı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Küçükkaya, "Bu görüntü çok konuşulur. Diyarbakır’da Ahmet Güneştekin'in sergisinde Ertuğrul Özkök ve İsmail Saymaz Kardeş Türküler sahnede iken halay çekti" ifadelerini kullandı.

kucukkaya

"BURADA 'HALAY SUÇU' İŞLENİYOR"

Gazeteci Cüneyt Özdemir de Youtube kanalında halay görüntülerini ekrana taşıdı. Kendi üslubuyla görüntüleri değerlendiren Özdemir, "Halay suçu işleniyor" dedi.

Özdemir'in açıklamaları şöyle;

"Kimin çektiği önemli değil, halay suçu işleniyor burada. Sırrı da çekse bu halay böyle çekilmez. Diyarbakır'da olsan hemen polisi ararlar. "Böyle halay mı çekilir? Arkada Kardeş Tüküler çalarken" demek gerekiyor. 6 çeşit halayı, bir halaya sığdırmış Ertuğrul Özkök.

Şu anda Türkiye'nin konuştuğu görüntüleri İsmail Küçükkaya çekiyor. Rica ettim bana yolladı. Gazetecilik tam da budur.

Niye eleştiriyorlar anlamıyorum. Ne var işte ne güzel halay çekmişler. Bu vesileyle de Diyarbakır ekolü diye bir ekol olduğunu duymuş oldunuz."

cuneyt ozdemır


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Cüneyt Özdemir İsmail Saymaz
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