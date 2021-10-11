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İsmet uçma kimdir ve nereli? İsmet uçma neden öldü?

11.10.2021 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

66 yaşındaki AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma'nın hayatını kaybettiği haberi, Uçma'nın sevenlerini derinden üzdü. AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma'nın ölümü sonrası, ''İsmet Uçma neden öldü?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

İsmet uçma kimdir ve nereli? İsmet uçma neden öldü?

AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma, tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. İsmet Uçma'nın ölümü, siyaset dünyasını sarsarken; vatandaşlar, İsmet Uçma'nın kim olduğunu ve neden öldüğünü araştırmaya başladı.

İSMET UÇMA KİMDİR VE NERELİ?

İsmet Uçma, 1 Ocak 1955 tarihinde Ordu'nun Fatsa ilçesinde dünyaya geldi. İsmet Uçma, üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde tamamladı. Ardından Kelâm Felsefe Anabilim Dalında "Kuran ve Sünnette Şefaat Kavramı" adlı çalışmasıyla yüksek lisans yaptı. İsmet Uçma, doktorasını İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalında "Bir Sosyal Siyaset Kurumu Olarak Ahilik" adlı çalışmasıyla bitirdi.

İsmet uçma kimdir ve nereli? İsmet uçma neden öldü?

Eğitimci kimliği de olan İsmet Uçma, bir dönem özel bir okulda öğretmen olarak çalıştı. 1983 yılında editörlük yaptı. İşaret Yayınları ve Şehir Yayınları'nın kuruculuğunu üstlendi. 1994-1997 yılları arasında, İstanbul İl Genel Meclisi Üyesi oldu ve 2011’de Ak Parti İstanbul Milletvekili seçildi. İsmet Uçma, çok iyi derecede Arapça ve İngilizce biliyor.

İsmet uçma kimdir ve nereli? İsmet uçma neden öldü?

İSMET UÇMA NEDEN ÖLDÜ?

İsmet Uçma, bir süredir kanser hastalığı nedeniyle tedavi görüyordu. 66 yaşındaki AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma, 11 Ekim 2021 Pazartesi günü hayata gözlerini yumdu.


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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
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