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İsmi Corona olan kadının hayatı artık çok zor!

İLGİNÇ HABERLER  | 12.11.2020 13:01 | Son Güncelleme

Corona isimli kadının hayatı, koronavirüs pandemisiyle birlikte alt üst oldu.

İsmi Corona olan kadının hayatı artık çok zor!

İrlandalı Corona Newton, sıra dışı bir isme sahip olmanın zorluğunu hep çektiğini, ama pandemiyle birlikte işlerin daha da kötüye gittiğini söyledi.

Her şeyin alışveriş yaparken başladığını söyleyen Corona “Elbise almak için bir mağazaya girmiştim, adımı söylediğimde herkes gülmeye başladı. O an nasıl bir şeyin içinde olduğumu fark ettim. Sonraki birkaç ay içinde işler daha kötüye gitti.

Kızımın okulundaki veli toplantısına gidip kendimi tanıttığımda öğretmenin rengi değişti. Artık restoranlarda rezervasyon bile yaptıramıyorum, çünkü ismimi söylediğimde kimse inanmıyor. Bunlar işin sadece bir yüzü. Bazen işler daha can sıkıcı hale geliyor” dedi.

İsmiyle en çok kızının eğlendiğini söyleyen Corona “Kızım artık bana anne demiyor, sadece Corona diyor ve arkadaşlarından benim adımı tahmin etmelerini istiyor” dedi.

Corona, kendisine gösterilen tepkilerin eğlenceli olanlarını idare edebildiğini ama bazı tepkilerin rahatsızlık verdiğini söyleyerek “Tanımadığım numaralardan aramalar geliyor ve bana tüm dünyayı enfekte ettiğimi söylüyorlar. Numaramı nereden bulduklarını bilmiyorum. İnsanlar telefon edip bana bağırıyor, gerçekten rahatsız edici” dedi.

İsmi nedeniyle zaman zaman hayatında zorluklarla karşılaşan Corona “Virüsle aynı isme sahip olmanın komik olmasını anlayabiliyorum. Eğer bu tesadüf birilerini güldürüp eğlendirebiliyorsa ve ona rahatlama sağlıyorsa bundan mutluluk duyarım” dedi.

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