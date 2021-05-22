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İspanya Covid-19’a karşı tamamen aşılananlara sınırlarını 7 Haziran’da açıyor

22.05.2021 02:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, koronavirüse (Covid-19) karşı tamamen aşılanmış kişilerin 7 Haziran’dan itibaren ülkeye giriş yapabileceğini duyurdu.

İspanya Covid-19’a karşı tamamen aşılananlara sınırlarını 7 Haziran’da açıyor

Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında dünya genelinde aşılamalar devam derken, İspanya’dan Covid-19’a karşı tamamen aşılananların ülkeye girmesine izin kararı geldi.

"TURİZM SEKTÖRÜ İÇİN OLAĞANÜSTÜ BİR HABER"

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, başkent Madrid’de düzenlenen Fitur Uluslararası Turizm Fuarı’nda Dijital Yeşil Sertifika sunumu sırasında yaptığı konuşmada, tüm ülkelerden gelen Covid-19’a karşı tamamen aşılanmış kişilerin, 7 Haziran’dan itibaren İspanya’ya girebileceğini kaydetti. İspanya için turizm sektörünün, ekonomik dayanaklardan biri olduğunu hatırlatarak, bu kararın turizm sektörü için olağanüstü bir haber olduğunu belirten Sanchez, "İspanya tüm İngiliz ve diğer ülkelerden gelen turistleri ağırlamaktan mutluluk duyacaktır" ifadelerini kullandı. Ayrıca Başkan Sanchez, İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda, İsrail, Japonya ve Güney Kore dahil olmak üzere bugünden itibaren salgının görülme sıklığı açısından güvenli kabul edilen ülke vatandaşlarının İspanya’ya seyahat edebileceklerini duyurdu.

AB DIŞINDAKİ ÜLKE VATANDAŞLARININ BELGE SUNMALARI GEREKECEK

Tam hareket özgürlüğüne sahip olmayan ülkeler de İspanya’ya kabul edilecek
Dijital Yeşil Sertifika uygulaması kapsamında, İspanya ile tam hareket özgürlüğüne sahip olmayan Türkiye gibi Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülke vatandaşlarının uygulamaya dahil olabilmeleri için Covid-19’a karşı tamamen aşılandıklarına dair bir belge sunmaları gerekecek. Sertifika, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) veya Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) tarafından onaylanan Covid-19 aşılarının uygulandığı yolculara verilecek. (İHA)

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