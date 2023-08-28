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İspanya'da gemi kazası! Yolcu gemisi yük gemisine çarptı

28.08.2023 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya'da etkili olan fırtına yüzünden Mallorca Adası'nda halatları kopan yolcu gemisi sürüklenerek yük gemisine çarptı.

İspanya'da gemi kazası! Yolcu gemisi yük gemisine çarptı

İspanya'nın Mallorca Adası'nda saatte 120 kilometreye ulaşan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Fırtınanın etkisiyle Palma Limanı’nda demirli binlerce yolcunun bulunduğu Britannia turist gemisinin halatları koptu. İskeleden ayrılıp sürüklenmeye başlayan gemi, limandaki yük gemisine çarptı. Çarpışma sırasında büyük panik yaşanırken, bazı yolcular hafif yaralandı. Gemi kaptanı yaptığı açıklamada, geminin beşinci güvertesinde küçük bir hasar meydana geldiğini ifade etti.

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UÇUŞLAR İPTAL EDİLİYOR

Mallorca genelinde etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle otellerdeki sandalye ve şemsiyeler havaya uçtu. Ağaçların devrilmesi sonucu ise bazı araçlarda maddi hasar meydana gelirken, en az 20 uçuş da iptal edildi.

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İki haftalık Akdeniz turu için 18 Ağustos'ta Southampton Limanı’ndan ayrılan İngiliz Britannia turist gemisinin 13 güvertesi, 3 bin 647 misafir ve bin 350 mürettebat kapasitesi bulunuyor. (İHA)

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