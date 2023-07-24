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İspanya'da sandıktan hükümeti kuracak sonuç çıkmadı

24.07.2023 01:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya'da anket sonuçlarına göre Halk Partisi seçimleri kazandı. Ancak seçimlerden ne mevcut iktidardaki sol koalisyon ne de muhalefetteki sağ partiler meclis çoğunluğunu yakaladı.

İspanya'da sandıktan hükümeti kuracak sonuç çıkmadı

İspanya'da yapılan erken genel seçimlerde, resmi rakamlara göre yüzde 96 açılan sandık oranı ile mevcut durumda iktidardaki sol da muhalefetteki sağ siyasi partiler de meclis çoğunluğunu elde edip hükümeti kuracak sonuç çıkaramadı.

İçişleri Bakanlığının verdiği rakamlarda, sandıkların yüzde 96'sının açılma oranına göre 350 sandalyeli mecliste en fazla milletvekili çıkaran siyasi parti 136 ile ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP) oldu.

PP'nin olası bir hükümet için önünde tek seçenek aşırı sağ görüşlü Vox partisi ile koalisyon kurmaktı.

Ancak Vox ile PP'nin milletvekilleri sayısının toplamı 169'da kalırken, güvenoyu için gerekli olan 176 meclis çoğunluğuna ulaşamadı.

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Aşırı sağcı Vox'un son seçimlerde 52 olan milletvekili sayısı bu seçimlerde 33'e geriledi.

Yaklaşık bir yıl önce PP'nin başkanlığına seçilen Alberto Nunez Feijoo, partisinin milletvekili sayısını 47 artırıp, seçimden birinci parti çıkmasını sağlasa da, mecliste Vox dışındaki diğer siyasi gruplardan destek alma olasılığı çok zor gözüküyor.

Bu seçimlerde kendisine şans vermeyen anketleri haksız çıkartan iktidardaki sol koalisyon ise çok az da olsa oylarını artırdı. Ama yine meclis çoğunluğunun gerisinde kaldı.

Son 3,5 yıldır mecliste azınlıkla iktidarda olan koalisyonun büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) 122 ve küçük ortağı Unidas Podemos'un yerine alternatif olarak sol partilerin ittifakından kurulan Sumar partisi 31 milletvekili çıkardı.

PSOE ve Sumar'ın toplam milletvekili sayısı 153'te kaldı.

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PSOE ve Sumar seçim kampanyası boyunca birbirlerini "doğal koalisyon ortağı" olarak tanımlarken, ayrılıkçı Bask ve Katalan siyasi partilerin (EH Bildu, PNV, ERC, JxCAT) dışarından destek vermesi halinde hükümetin kurulması ve şimdiki Başbakan Pedro Sanchez'in bu görevine 4 yıl daha devam etme olasılığı bulunuyor.

Ülkedeki siyasi takvim gereği 17 Ağustos'ta meclis ve senatonun açılması öngörülüyor.

Diğer yandan seçimlere katılım oranı yüzde 70 seviyesinde kaldı.

İçişleri Bakanlığının açıkladığı verilere göre 350 sandalyeli meclisteki milletvekili dağılımı şu şekilde oluştu: PP 136, PSOE 122, Vox 33, Sumar 31, Katalonya'da faaliyet gösteren partilerden Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) 7, Katalonya için Birlik (JxCAT) 7, Bask bölgesinde faaliyet gösteren EH Bildu 6, Bask Milliyetçi Partisi (PNV) 5, diğerleri 3.

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Senato'daki 208 sandalyenin dağılımı: PP 109, PSOE 84, Sol ittifak 8, Bask Milliyetçi Partisi 4, diğerleri 3.

İspanya'da 10 Kasım 2019'da yapılan genel seçimlere göre 350 sandalyeli meclisteki milletvekili dağılımı şu şekildeydi: PSOE 120, PP 89, Vox 52, Unidas Podemos 26, Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) 13, Vatandaşlar (C's) 10, diğer siyasi partiler 40. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
seçim İspanya

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