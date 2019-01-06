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İspanya'da 'Sihirli Krallar' bayramı kutlandı

DÜNYA HABERLERİ  | 06.01.2019 10:06 | Son Güncelleme

İspanya'da "Üç Kral" ya da "Sihirli Krallar" olarak adlandırılan dini bayram dolayısıyla ülke genelinde çocuklara özel etkinlikler yapıldı.

Bayram dolayısıyla en büyük etkinlik başkent Madrid'de düzenlendi.

İspanya'da Üç Kral Bayramı

2 bin kişinin katıldığı bir konvoyla kent merkezindeki 2,9 kilometrelik yolda geçit töreni düzenlendi.
Çocuklara hediyeler getirdiğine inanılan üç krala, çizgi ve masal kahramanları kostümleri giyen sokak göstericileri ile itfaiyeciler, sağlıkçılar ve sivil yardım ekipleri de eşlik etti.
Müzik ve danslar eşliğinde yapılan geçidi izleyen çocuklara şekerler dağıtıldı.
Çocuklar da poşetlerini açıp şeker almayı bekledi.
Hristiyan inanışına göre Hz. İsa'nın doğum günü olarak kabul edilen 25 Aralık vesilesiyle Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarından üç kralın (Melchor, Gaspar, Baltasar) hediyeler getirmesine atıfta bulunularak İspanya'da her yıl 6 Ocak'ta resmi dini bayram yapılıyor.
Bayramdan bir gün önce ise çocukları eğlendirmek için ülkenin dört bir yanında sokak gösterileri düzenleniyor.
Çocuklar hediyelerini 6 Ocak sabahı uyandıklarında evlerinde buluyor.
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İspanya Üç Kral Bayramı kutlama madrid

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