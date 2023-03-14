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İspanya'da tahtın varisi olacak! Prenses Leonor askere gidiyor

14.03.2023 19:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya'da tahtın varisi Prenses Leonor'un 3 yıllık askeri eğitim alacağı bildirildi. Öte yandan gelecekte kraliçe olarak tahta geçecek Prenses Leonor'un aynı zamanda İspanya Silahlı Kuvvetlerindeki ilk kadın başkomutan olacağı açıklandı.

İspanya'da tahtın varisi olacak! Prenses Leonor askere gidiyor

Parlamenter Monarşi ile yönetilen İspanya'da tahtın birinci varisi 17 yaşındaki Prenses Leonor'un, İspanya Silahlı Kuvvetlerinde gelecek akademik kurstan itibaren 3 yıl sürecek askeri eğitim alacağı açıklandı.

Bakanlar Kurulunun haftalık olağan toplantısından sonra basına açıklama yapan Savunma Bakanı Margarita Robles, veliaht Prenses Leonor'un kara, deniz ve hava kuvvetlerinde 3 yıllık askeri eğitime başlamasıyla ilgili kararnamenin çıktığını duyurdu.

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Prenses Leonor'un ağustos sonu veya eylül başında başlayacak akademik kurs döneminden itibaren Zaragoza Askeri Akademisinde eğitime başlayacağını belirten Robles, kara eğitimi alacak ve İspanyol bayrağına yemin törenine kadar ilk yılını burada geçirecek olan Prenses'in daha sonra Pontevedra'da deniz ve San Javier'de de hava eğitimi alacağını bildirdi.

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İLK KADIN BAŞKOMUTAN OLACAK

Robles ayrıca gelecekte kraliçe olarak tahta geçecek Prenses Leonor'un aynı zamanda İspanya Silahlı Kuvvetlerindeki ilk kadın başkomutan olacak olmasından dolayı da şimdiden kendisini tebrik etti.

Son 2 yıldır Galler'de bir kolejde lise eğitim gören Prenses Leonor, babası Kral 6. Felipe'nin 1985-1989 yıllarında aldığı askeri eğitimin benzerini alacak. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
İspanya prenses

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