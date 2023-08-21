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İspanya Kralı 6. Felipe'nin kızı 17 yaşındaki müstakbel Kraliçe Leonor askere gitti!

21.08.2023 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya Kralı 6. Felipe'nin kızı Prenses Leonor, askeri okula başladı. Kraliyet gelenekleri kapsamında üç yıl eğitim görecek olan Leonor'un askeri üniformayla olan fotoğrafları İspanya basınında büyük yankı uyandırdı.

İspanya Kralı 6. Felipe'nin kızı 17 yaşındaki müstakbel Kraliçe Leonor askere gitti!

İspanya'nın müstakbel kraliçesi 17 yaşındaki Prense Leonor, askeri eğitimine başladı. İspanya Kralı 6. Felipe'nin kızı olan ve İspanya tahtının varisi olan Prenses Leonor'un askeri eğitimdeki ilk gününde çekilen üniformalı fotoğrafları basına yansıdı.

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3 YIL EĞİTİM GÖRECEK

Perşembe günü ailesiyle birlikte Zaragoza'daki karargaha gelen Prenses Leonor, orduya kayıt yaptırdı ve oryantasyon programına katıldı.

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Prenses Leonor kraliyet gelenekleri kapsamında girdiği askeri okulda üç yıl eğitim alacak.

Zaragoza Askeri Akademisi'nde eğitiminin ilk gününe başlayan Prenses Leonor'un, üniformalı fotoğraflarla olan fotoğrafları İspanyol medyasında büyük yankı uyandırdı.

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"ÇOK HEYECANLIYIM"

Prenses Leonor, basın mensuplarına yaptığı açıklamada heyecanlı olduğunu belirterek, "İspanya'da ordumuza verilen değeri bildiğim için çok heyecanlıyım. Bu hayatımda çok önemli bir an" ifadelerini kullandı.

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Prenses'in ordu kuralları kapsamında saçlarının kesileceği belirtilirken, İspanyol ordusundaki askeri eğitimde katı kurallar uygulandığı öğrenildi.

İspanya'da bir kraliyet geleneği olan uygulama kapsamında Prenses Leonor'un babası Kral 6. Felipe ve onun babası Kral Juan Carlos da askeri eğitim almıştı. Müstakbel Prenses'in eğitim süreci sonrası donanma okuluna gitmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
İspanya kral felipe

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