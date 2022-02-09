HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İspanya Kralı VI. Felipe koronavirüse yakalandı

İspanya Kralı VI. Felipe koronavirüse yakalandı

09.02.2022 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya Kralı VI. Felipe'nin koronavirüs testi pozitif çıktı. Hafif semptomları bulunan 54 yaşındaki VI. Felipe'nin 7 gün karantinada kalacağı aktarıldı.

İspanya Kralı VI. Felipe koronavirüse yakalandı

İspanya Kraliyeti tarafından yapılan açıklamada, Kralı VI. Felipe'nin koronavirüse yakalandığı duyuruldu. Hafif semptomları bulunan VI. Felipe'nin 7 gün karantinada kalacağı aktarıldı.

54 yaşındaki Kral VI. Felipe'nin katılmayı planlandığı tüm görüşmelerinin iptal edildiği, çalışmalarını ikametinden sürdüreceği kaydedildi. Kraliçe Letizia ve çiftin küçük kızı Prenses Sofia'nin ise semptom göstermediği ve faaliyetlerine normal şekilde devam edeceği belirtildi. Kral VI. Felipe, Covid-19 aşısının ilk dozunu Mayıs 2021'de yaptırmıştı.

MASKE ZORUNLULUĞU SONA ERİYOR

İspanya'da sol koalisyon hükümetinin aldığı karar doğrultusunda koronavirüsle mücadele kapsamında 24 Aralık 2021'den beri uygulanan açık alanda maske takma zorunluluğu, yarın (10 Şubat) kaldırılıyor.

Toplam 10 milyon 439 bin 302 koronavirüs vakasının tespit edildiği ülkede 94 bin 931 kişi hayatını kaybetti. 48 milyon nüfuslu İspanya'da halkın yüzde 81'i Covid-19'a karşı tamamen aşılandı.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Uzaylıya benzeyen' canlıların hayatta kalma sırrı ortaya çıktı'Uzaylıya benzeyen' canlıların hayatta kalma sırrı ortaya çıktı
Halil Falyalı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti! Arkadaki araçta eşi ve çocukları da vardıHalil Falyalı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti! Arkadaki araçta eşi ve çocukları da vardı
Başa döndük! "Hastalara yer bulamayacağız! Yasaklar yeniden..."Başa döndük! "Hastalara yer bulamayacağız! Yasaklar yeniden..."
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İspanya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Ara seçim' yanıtı: "11 vekil aranıyormuş, ben hazırım"

'Ara seçim' yanıtı: "11 vekil aranıyormuş, ben hazırım"

Emniyet personeli yönetmeliği değişiyor

Emniyet personeli yönetmeliği değişiyor

Ünlü isimden isyan: 'Allah kimseyi onunla sınamasın'

Ünlü isimden isyan: 'Allah kimseyi onunla sınamasın'

AK Parti'den açıklama geldi! Elektrik faturaları için yeni çalışma geliyor

AK Parti'den açıklama geldi! Elektrik faturaları için yeni çalışma geliyor

Sınav yerine eğitim geliyor... Mülakat da yok!

Sınav yerine eğitim geliyor... Mülakat da yok!

Cemevleri, dernekler ve vakıflara fatura düzenlemesi

Cemevleri, dernekler ve vakıflara fatura düzenlemesi

İlginizi Çekebilir

Bunu yaparken hayatınızı karartmayın! Doğal yolu var

Bunu yaparken hayatınızı karartmayın! Doğal yolu var

Ünlü yönetmenden süper kahraman vetosu! “Kimse sevişmiyor”

Ünlü yönetmenden süper kahraman vetosu! “Kimse sevişmiyor”

Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

Sigaranın üzerindeki patlıcan etkisi! Bağımlılara birebir

Sigaranın üzerindeki patlıcan etkisi! Bağımlılara birebir

Oscar için heyecan başladı! Adaylar...

Oscar için heyecan başladı! Adaylar...

Evinizin içini bir dağ evine dönüştürmek için benzersiz öneriler

Evinizin içini bir dağ evine dönüştürmek için benzersiz öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.