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İspanya ve İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı yükseldi

DÜNYA HABERLERİ  | 29.04.2020 12:57 | Son Güncelleme

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 325 artarak 24 bin 275'e yükseldi. İran'da ise ölü sayısı son 24 saatte 80 artarak 5 bin 957'ye yükseldi.

İspanya ve İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı yükseldi

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.

Buna göre, ülkede dün 301 olarak açıklanan ölü sayısı bugün 325'e çıktı. Salgından ölenlerin sayısı da 24 bin 275'e ulaştı.

Bakanlık, PCR testlerine göre verdiği toplam vaka sayısının ise son 24 saatte 2 bin 144 artışla 212 bin 917'ye çıktığını açıkladı.

Kovid-19 teşhisi konulan hastalarda iyileşme sayısı da 6 bin 399 artışla 108 bin 947 oldu. Bu rakam şimdiye kadar bir günde iyileşen en yüksek hasta sayısı olarak dikkati çekti.

Ülkede salgının en yoğun görüldüğü Madrid'de ölü sayısı 8 bin 105'e, vaka sayısı da 60 bin 765'e çıktı.

Bu arada, mecliste muhalefetten gelen soruları yanıtlayan Başbakan Pedro Sanchez, dün açıkladıkları kademeli normalleşme takviminin gerekliliğini savunarak "Ekonomik ve sosyal olarak çok zor bir durumdayız." dedi.

Bilim ve İnovasyon Bakanı Pedro Duque ise bir İspanyol televizyonuna verdiği demeçte, "Kovid-19 için güvenli bir aşı bulunması ve bunun milyonlarca doz üretilmesi 2021'den önce imkansız." şeklinde konuştu.

Kovid-19'a karşı alınan önlemler kapsamında 9 Mayıs'a kadar devam edecek olağanüstü halin, 24 Mayıs'a kadar uzatılması öngörülüyor.

(AA)

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