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İspanya'da Mehmet Akif Ersoy özel hatıra pulu basıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 22:08 | Son Güncelleme

Madrid Yunus Emre Enstitüsü ve Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliğinin girişimiyle İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yıl dönümü vesilesiyle Dünya Şiir Günü'nde Mehmet Akif Ersoy özel hatıra pulu bastırıldı

MADRİD (AA) - İspanya'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yıl dönümü vesilesiyle Dünya Şiir Günü'nde milli şair Mehmet Akif Ersoy adına özel hatıra pulu bastırıldı.

Madrid Yunus Emre Enstitüsü ve Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği'nin girişimiyle İspanya posta şirketi Correos'a bastırılan Mehmet Akif Ersoy özel hatıra pulunda, milli şairin portre fotoğrafı kullanıldı. Dünya Şiir Günü'ne denk gelmesi açısında da önemli olan Mehmet Akif Ersoy özel hatıra pulundan sınırlı sayıda basıldığı öğrenildi.

AA muhabirine bilgi veren Madrid Yunus Emre Enstitüsü Direktörü Ersin Adıgüzel, Çanakkale Zaferi'nin 104. ve İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yıl dönümleri olması vesilesiyle Madrid Büyükelçiliğinde organize edilen etkinlik kapsamında Mehmet Akif Ersoy özel hatıra pulunun basıldığını belirtti.

Adıgüzel, milli şair Mehmet Akif Ersoy'un aziz hatırasını herkese göstermek için hazırlanan hatıra pulunun büyük beğeni topladığını ve büyük ilgi gördüğünü söyledi.

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