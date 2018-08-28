HABER

İspanya'da "sarı kurdele" gerilimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 13:08 | Son Güncelleme

İspanya'da yasa dışı bağımsızlık girişimlerindeki rolleri nedeniyle tutuklanan Katalan liderleri temsil eden sarı kurdeleler yollar, köprüler, kumsallar, meydanlar gibi kamusal alanlara veya yerel hükümet binalarına asılıyor - Katalonya'nın bağımsızlığına karşı çıkan İspanyollar ise bazen organize bir şekilde bunları söküyor ya da kesiyor - Ülkede son 2 ayda bu iki grup arasında bazen şiddete varan 200 olayın yaşandığı belirtildi - Katalan polis teşkilatı Mossos, sarı kurdeleleri sökenlerin kimliklerini tespit etmeye başladı - Buna karşın İspanya Başsavcısı Maria Jose Segarra, kurdele asma veya bunları sökmenin herhangi bir suç teşkil etmediğini söyledi

MADRİD (AA) - İspanya'da, bağımsızlık girişimindeki rolleri nedeniyle tutuklanan Katalan liderleri simgeleyen sarı kurdeleleri kamusal alanlara asan ayrılıkçılar ile bunları söken bağımsızlık karşıtları arasında şiddete varan gerilimler yaşanıyor.

Katalonya'daki ayrılıkçı girişimler ve sonrasındaki tutuklamaların ülkeye etkisi sürüyor. Ayrılıkçılar, yasa dışı bağımsızlık girişimlerindeki rolleri nedeniyle tutuklanan Katalan liderleri temsil eden sarı kurdeleleri, yollar, köprüler, kumsallar, meydanlar gibi kamusal alanlara veya yerel hükümet binalarına asıyor. Katalonya'nın bağımsızlığına karşı çıkan İspanyollar ise bazen organize bir şekilde bunları söküyor ya da kesiyor.

- En az 200 olay

Ülkede, sembolleri asan ayrılıkçılarla ile bunları söken birlik yanlıları arasında yaşanan çok sayıda olay polis kayıtlarına geçti. Bağımsızlık yanlısı sivil toplum kuruluşlarından Omnium'un Başkanı Marcel Mauri, Katalonya Radyosuna yaptığı açıklamada, bu sayının 200'ü bulduğunu öne sürdü.

Barselona'da 22 Temmuz'da bir bağımsızlık karşıtı, tutukluları simgeleyen sarı haçlarla dolu bir meydana aracıyla hızlı bir şekilde girdi. Bazı haçları ezen kişi, daha sonra olay yerinden kaçtı.

Yine Barselona'da 16 Ağustos'ta sarı kurdeleleri söken bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı ve ardından da darbedildi.

Geçen hafta sonu ise bir parkın girişindeki sarı kurdeleleri söken bir kadın, bir adamın şiddetine ve hakaretlerine maruz kaldı. Yanında üç küçük çocuğu bulunan kadının burnunun kırıldığı öne sürülürken, olay sonrası kaçan adamın kimliği tespit edilse de henüz Katalan polisi tarafından gözaltına alınmadı.
\

- Katalan polisi kurdeleleri sökenleri tespit etti

Olaylar devam ederken Katalan polis teşkilatı Mossos, 17 Ağustos'ta Tarragona'nın üç kasabasındaki sarı kurdeleleri söken 14 kişinin kimliğini tespit etti. 24 Ağustos'ta ise sarı kurdele şeklindeki çizimlere kırmızı ekleyerek İspanyol bayrağının renklerine çeviren sekiz kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

- Katan hükümeti kurdeleleri sökenleri uyardı

Tartışmalar büyürken bağımsızlık yanlısı yerel Katalonya hükümeti, kurdeleleri sökenler hakkında yasal işlem yapılmasını isteyerek para cezası uyarısında bulundu.

- Savcılık: "Asmak da sökmek de suç değil"

Buna karşın İspanya Başsavcısı Maria Jose Segarra, dün yaptığı açıklamada, kamusal alanlara kurdele asma veya bunları sökmenin herhangi bir suç teşkil etmediğini ve her ikisin de "ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu" belirtti.

Savcılık ayrıca Mossos'tan kimlik tespiti yaparken ne gibi kriterleri esas aldıklarına dair bilgi isteyerek sürece dahil oldu.

- 9 Katalan lider tutuklu

İspanya Anayasa Mahkemesinin yasa dışı ilan etmesine rağmen geçen sene 1 Ekim'de bağımsızlık referandumuna gidilmiş, 27 Ekim'de de Katalonya Özerk Yönetimi Parlamentosu referandum sonuçlarına dayanarak tek taraflı bağımsızlık ilan etmişti.

İspanya yargısı, "devlete isyanla" suçlanan hükümet üyeleri ya da sivil toplum kuruluşu yetkilisi 25 Katalan'dan 9'unun tutuklanmasa, 9'unun kefaletle serbest bırakılmasına karar vermiş, bu kişilerden 7'si ise kaçmıştı. Suçlu bulunmaları durumunda ayrılıkçı Katalanlar, sadece "devlete isyan" suçundan 30 yıla kadar hapis cezası alabilir.

PARTNERManisa'da şok keşif! Su kuyusundan çıktıManisa'da şok keşif! Su kuyusundan çıktı
Bisikletli kadınların 80'inci durağı AntalyaBisikletli kadınların 80'inci durağı Antalya
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Marmara ve Ege Bölgesi'nde yaşayanlar dikkatMeteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Marmara ve Ege Bölgesi'nde yaşayanlar dikkat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Barselona İspanya Katalan Katalonya Mossos sarı kurdela

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül için çok sert sözler: Ne yazık ki bunu da yaptı

Abdullah Gül için çok sert sözler: Ne yazık ki bunu da yaptı

Bedelli askerlik 2018 ilk celp dönemi askerlik yerleri e-Devlet'te açıklandı! e-Devlet askerlik sonuç sorgulama sayfası

Bedelli askerlik 2018 ilk celp dönemi askerlik yerleri e-Devlet'te açıklandı! e-Devlet askerlik sonuç sorgulama sayfası

Mert Fırat ve İdil Fırat'ın kına gecesi sosyal medyanın diline düştü

Mert Fırat ve İdil Fırat'ın kına gecesi sosyal medyanın diline düştü

Mert Fırat’ın evleneceği İdil Fırat kimdir, kaç yaşında, sevgilileri kimler?

Mert Fırat’ın evleneceği İdil Fırat kimdir, kaç yaşında, sevgilileri kimler?

Taşlar yerinden oynayacak! Ortak ordu kuruyorlar

Taşlar yerinden oynayacak! Ortak ordu kuruyorlar

Aziz Sancar: İnsanları rahat bırakacaksın!

Aziz Sancar: İnsanları rahat bırakacaksın!

İlginizi Çekebilir

TRT pazar günleri yayınladığı kovboy filmi kuşağını (Western Kuşağı) kaldırdı!

TRT pazar günleri yayınladığı kovboy filmi kuşağını (Western Kuşağı) kaldırdı!

Süleyman Soylu'dan tüm resmi birimlere talimat!

Süleyman Soylu'dan tüm resmi birimlere talimat!

Fatih Portakal'a 'direk' tepkisi! Mesajı olay oldu

Fatih Portakal'a 'direk' tepkisi! Mesajı olay oldu

Rahip Brunson'la ilgili yeni gelişme! Avukatı açıkladı, yeni süreç başlayacak

Rahip Brunson'la ilgili yeni gelişme! Avukatı açıkladı, yeni süreç başlayacak

Musa dedenin 48 yıllık oyunu! Almanya-Türkiye arasında yıllarca mekik dokudu, kimse fark etmedi

Musa dedenin 48 yıllık oyunu! Almanya-Türkiye arasında yıllarca mekik dokudu, kimse fark etmedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Balkondan eve girip eşine dehşeti yaşattı

Balkondan eve girip eşine dehşeti yaşattı

Karabük Tabiat Parkı'nda yangın!

Karabük Tabiat Parkı'nda yangın!

FETÖ'cü Enes Kanter'in büyük korkusu! Röportajda açıkladı

FETÖ'cü Enes Kanter'in büyük korkusu! Röportajda açıkladı

CHP'li Gamze Taşcıer: Ankapark’ı Gökçek alsın, kapıda bilet kessin!

CHP'li Gamze Taşcıer: Ankapark’ı Gökçek alsın, kapıda bilet kessin!

Sokak ortasında korkunç cinayet anbean kamerada!

Sokak ortasında korkunç cinayet anbean kamerada!

İğrenç olay! 7 yaşındaki kız çocuğuna kabusu yaşattı

İğrenç olay! 7 yaşındaki kız çocuğuna kabusu yaşattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.