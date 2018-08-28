MADRİD (AA) - İspanya'da, bağımsızlık girişimindeki rolleri nedeniyle tutuklanan Katalan liderleri simgeleyen sarı kurdeleleri kamusal alanlara asan ayrılıkçılar ile bunları söken bağımsızlık karşıtları arasında şiddete varan gerilimler yaşanıyor.

Katalonya'daki ayrılıkçı girişimler ve sonrasındaki tutuklamaların ülkeye etkisi sürüyor. Ayrılıkçılar, yasa dışı bağımsızlık girişimlerindeki rolleri nedeniyle tutuklanan Katalan liderleri temsil eden sarı kurdeleleri, yollar, köprüler, kumsallar, meydanlar gibi kamusal alanlara veya yerel hükümet binalarına asıyor. Katalonya'nın bağımsızlığına karşı çıkan İspanyollar ise bazen organize bir şekilde bunları söküyor ya da kesiyor.

- En az 200 olay

Ülkede, sembolleri asan ayrılıkçılarla ile bunları söken birlik yanlıları arasında yaşanan çok sayıda olay polis kayıtlarına geçti. Bağımsızlık yanlısı sivil toplum kuruluşlarından Omnium'un Başkanı Marcel Mauri, Katalonya Radyosuna yaptığı açıklamada, bu sayının 200'ü bulduğunu öne sürdü.

Barselona'da 22 Temmuz'da bir bağımsızlık karşıtı, tutukluları simgeleyen sarı haçlarla dolu bir meydana aracıyla hızlı bir şekilde girdi. Bazı haçları ezen kişi, daha sonra olay yerinden kaçtı.