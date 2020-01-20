İspanya'da "ülke birliğini tehdit eden" siyasi partilerin kapatılması için yasa teklifi

MADRİD (AA) - İspanya'da aşırı sağ görüşlü muhalefet partisi Vox, Katalonya ve Bask bölgesindeki ayrılıkçı siyasi partilerin yasa dışı ilan edilmelerini öngören yasa teklifini meclise sundu.

Vox partisi lideri Santiago Abascal tarafından genel kurulda görüşülmek üzere Meclis Başkanlığına sunulan yasa teklifinde, "İspanya'nın birliğine ve anayasaya karşı girişimlerde bulunan" siyasi partilerin yasaklanmaları talep edildi.

Konuya ilişkin basın toplantısı yapan Abascal, ayrılıkçı siyasi partilerden Katalonya'da faaliyet gösteren Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC), Katalonya için Birlik (JxCat), Halk Birliği Adaylığı (CUP) ve Bask'taki EH Bildu ittifakının "İspanya'nın birliğini tehdit ettiğini" savundu.

Söz konusu siyasi partilerin, gerek iç yönetmeliklerinde gerekse siyasi girişimlerinde "İspanya'nın birliğini ortadan kaldırma amacı taşıdıklarını" ileri süren Vox lideri, Katalonya'da yaşananların "şiddeti teşvik ettiğini ve İspanyolların temel özgürlüklerine saldırdığını" iddia etti.

Vox, ayrılıkçı siyasi partilerin yasa dışı ilan edilmeleri halinde şimdiye kadar devletten aldıkları Hazine yardımını geri ödemelerini içeren bir maddeyi de yasa teklifine koydu.

350 sandalyeli mecliste 52 milletvekili bulunan Vox'un sunduğu yasa teklifinin kabul edilme olasılığı bulunmuyor.

İspanya'da bir yıl gibi kısa bir sürede büyüyen ve ülkede 3. büyük siyasi parti konumuna gelen Vox, özellikle Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı girişimlere tepki gösteren sağ görüşlü İspanyolları kendi tarafına çekmeye çalışırken, İslam ve göçmen karşıtlığını da kullanıyor.

